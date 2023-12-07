إبداعات أصحاب الهمم تتألق في مهرجان الظفرة للكتاب

المصدر: الظفرة ــــ البيان

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تتواصل فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2023، بالحديقة العامة بمدينة زايد حتى 10 ديسمبر الجاري، وشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة بمشاركة أصحاب الهمم لتؤكد وتفعّل فكرة دمجهم في المجتمع، كما تعزز الشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية، الجهة المنظمة للمهرجان، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتقدم مؤسسة زايد العليا في المهرجان ورشاً فنية تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة لطلاب المؤسسة من أصحاب الهمم إلى جانب أطفال من زوار المهرجان، وقد أبدى الأطفال انسجاماً كبيراً في ما بينهم في إبداع رسوم مختلفة على الورق والسيراميك والحقائب، كما صنعوا قبعات جميلة ضمن أجواء لطيفة تنبض بالطفولة والبراءة.

وقالت سهير لاشين، معلمة تربية فنية في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: إن الورش الفنية التي تقام بشكل يومي بمشاركة أكثر من 40 طفلاً من أصحاب الهمم على مدار أيام المهرجان، مهمة جداً وتحقق عدة أهداف في وقتٍ واحد، إذ تُبرز مواهب ومهارات أصحاب الهمم من المؤسسة أمام جمهور المهرجان، وتفعّل فكرة دمج الأطفال من أصحاب الهمم في المجتمع.

مواهب

وأضافت سهير: إن المؤسسة اكتشفت العديد من المواهب المتميزة لدى طلابها، فهنالك أطفال موهوبون في الرسم والموسيقى، وبعضهم لديه موهبة التمثيل، وهنا يجدر الإشارة إلى اكتشاف المؤسسة موهبة الطالب الفذّ براء محمد الذي يجيد التمثيل المسرحي، ما أهله للمشاركة في مسرحية «فرحات والعائلة.

وقال أحمد الزغبي، مدرس متخصص في قسم التنمية الفكرية: إن مؤسسة زايد حريصة على المشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب من أجل تعميق الصلة بين طلابها واللغة العربية، فيتم تدريسهم اللغة العربية عبر وضع أهداف تربوية من مناهج اللغة العربية المعتمدة في الدولة.