رحيل الشاعر والراوي حميد بن سيف العليلي

المصدر: أم القيوين ـ جميلة إسماعيل

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غيّب الموت، أمس، الشاعر والراوي الإماراتي حميد بن سيف بن بدر العليلي، الذي يعد من شعراء بادية إمارة أم القيوين، وله إنتاج شعري نبطي ارتبط بعالم البداوة، وسيبقى هذا الإنتاج الأصيل حتماً في الذاكرة الإماراتية الشعبية، حيث كان، رحمه الله، يؤمن تماماً بأن الشعر هو عمود فقري لغوي جمالي، تنتهض عليه الثقافة التراثية الأصيلة في الإمارات.

وفي هذا الإطار، قالت شيخة العري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً لـ«البيان»: الشاعر والراوي الإماراتي حميد بن سيف العليلي، رحمه الله، رجل من ذوي الرأي والمشورة والحكمة، وكان يحرص على قول كلمة الحق دائماً لما في ذلك من تحقيق لمصلحة الناس.

ومن جانب آخر فقد عاش العليلي طفولته في فلج المعلا. وكان يعد أيضاً من أهل الفراسة ومتتبعي الأثر.

وأضافت: إن للشاعر والراوي حميد العليلي، نتاجاً من الشعر النبطي الذي يفوح شذى بذاكرة المكان الإماراتي ومدونته الجمالية والوجدانية والإنسانية، بحيث تليق فعلياً بمكانة الشعر الشعبي أو النبطي في الإمارات. وأكدت أن الساحة الشعرية الشعبية في دولة الإمارات تزخر بالعديد من الشعراء المتخصصين في الشعر الشعبي، ولهم أهميتهم، ودورهم وارتباطهم بالشخصية والهوية الإماراتية.

قامة

ونعى عدد من المثقفين الراحل، ومنهم د.سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الذي كتب على حسابه في منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «انتقل إلى رحمته تعالى الشاعر والراوي حميد بن سيف بن بدر العليلي، الذي يعد من شعراء بادية إمارة أم القيوين، وله إنتاج شعري نبطي ارتبط بعالم البداوة لم يُجمع حتى الآن.

خالص التعازي لأسرته الكريمة، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».