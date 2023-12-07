«تعبير الأدبي» ينطلق 11 الجاري في مكتبة محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عن انطلاق النسخة الثانية من «ملتقى تعبير الأدبي»، الذي يشكل منارة للثقافة والأدب.

وحدثاً ثقافياً متفرداً، يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، في مكتبة محمد بن راشد، بمشاركة نخبة من المتحدثين وكبار المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بالأدب.

وقال محمد الحبسي مدير إدارة الآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»، «يأتي تنظيم النسخة الثانية من ملتقى تعبير الأدبي في ظل النجاح الكبير والمشاركة الواسعة والحضور المميز لنسخته الأولى عام 2022.

مؤكّداً التزامنا الراسخ وإيماننا الكبير بأهمية العمل على مبادرات مستدامة لدعم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالقطاع الأدبي وضمان استدامته، من خلال خلق جسر بين الأجيال وفتح آفاق جديدة أمام الأقلام الناشئة والمبدعين والمثقفين ليس فقط ليشاركوا بآرائهم، بل لصياغة مستقبل الأدب الإماراتي، حيث تصبح تطلعات الشباب وطموحاتهم نواة لتوصيات مستقبلية تنير درب الأدب الإماراتي وتستنير به، مؤكدين على دورهم الفاعل في مشهدنا الأدبي الزاخر».

من جانبه، قال جمال الشحي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، «إنَّ إقامة النسخة الثانية من ملتقى تعبير الأدبي بين أروقة مكتبتنا، هو تجسيد لرؤيتنا الراسخة في إثراء المشهد الثقافي والأدبي والحفاظ على التراث الفكري والأدبي»، مضيفاً «حريصون على استضافة مثل هذه الفعاليات الثقافية وورش العمل والمهرجانات والملتقيات المحلية والإقليمية والعالمية.

والتي تشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتعزيز المعرفة والإبداع، إلى جانب أنها توفر منصة حيوية للتبادل الفكري والأدبي، مما يثري الساحة الثقافية ويدعم مسيرة الإمارات في بناء مجتمع معرفي متكامل».

استراتيجيات

وتبدأ فعاليات اليوم الأول في 11 ديسمبر، بالجلسة الافتتاحية مع معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، تحت عنوان «دور الأدب الإماراتي في نسج مجتمع متسامح» والتي يديرها الإعلامي د. سليمان الهتلان. وتسلط الجلسة الضوء على الاستراتيجيات التي يتبناها الأدب الإماراتي لتعزيز قيم التسامح في المجتمع ودور الكتابة في توحيد الثقافات المتنوعة.

ويتضمن الملتقى، جلسة نقاشية بعنوان «أدب الطفل في الإمارات بين الواقع والمأمول» بمشاركة القاصة منى الشامسي، والتي تديرها الكاتبة هند المشهور. كما سيتم تقديم جلسة بعنوان «النقد الأدبي وتعزيز الذائقة الأدبية للجمهور الإماراتي» بمشاركة د. مريم الهاشمي ود. بديعة الهاشمي، وتديرها إيمان الحمادي.