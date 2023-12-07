«إن كلاسيكا» يعود إلى دبي رفقة أشهر موسيقيي العالم

المصدر: دبي – البيان

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تستضيف دبي أوبرا، الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى بين 1 و15 فبراير الجاري، بجانب حفل اختتام المهرجان في 23 فبراير في المسرح الرائع في فندق جميرا زعبيل سراي، ما يتيح الفرصة لعشاق الموسيقى للاستمتاع بأفضل العروض الموسيقية الفريدة.

ويستضيف المهرجان، كما أعلنت ساميت إيفنت غروب، مجموعة تنظيم الفعاليات، مجموعة كبيرة من المؤدين من مختلف أنحاء العالم ليقدموا أفضل العروض الموسيقية الكلاسيكية وسط أجواء استثنائية لا تُنسى. إذ يشهد مشاركة 15 من أشهر العازفين المنفردين في أنحاء العالم، ومنهم عازفو الكمان مكسيم فينغيروف (موناكو)، وستيلا تشن (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومارك بوشكوف (بلجيكا).

وكلارا جومي كانغ (كوريا الجنوبية/ألمانيا)، وجيمس إهنس (كندا)، ودايشن كاشيموتو (اليابان)، إضافة إلى نخبة من عازفي البيانو، ومنهم فاضل ساي (تركيا)، ويول أوم سون (كوريا الجنوبية)، ويينكون سانوو (كوريا الجنوبية)، وبهزود عبد الرحيموف (أوزبكستان)، وزي زي (هونج كونج/الولايات المتحدة الأمريكية)، وإنريكو بيس (إيطاليا)، وفرانك برالي (فرنسا).

كما يشهد المهرجان مشاركة أوركسترا برلين السيمفونية وأوركسترا أكسفورد الفيلهارمونية بقيادة نخبة من قادة الأوركسترا العالميين، ومنهم إيفيند غولبيرغ يانسن (النرويج)، وأنو تالي (إستونيا)، وجون وارنر (المملكة المتحدة)، ونبيل شحادة (ألمانيا)، وكريستوف بوبن (ألمانيا)، ولوكاس ماسياس (إسبانيا) وماريوس بابادوبولوس (المملكة المتحدة).

ويعرض المهرجان في دورة سنة 2024 أجمل المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية من تأليف يوهان برامز وبيوتر إلييتش تشايكوفسكي، إضافة إلى المقطوعات المعاصرة من إبداع المؤلف المقيم أليكسي شور، وسيستمتع الحضور في قاعات دبي أوبرا بألحان أعظم المؤلفين الموسيقيين، ومنهم لودفيغ فان بيتهوفن، وكاميل سان سانس، وماكس بروخ، وإدوارد إلجار، وبدرجيخ سميتانا.

إضافة إلى فولفغانغ أماديوس موزارت، وروبرت شومان، وفيلكس مندلسون، وأنتونين دفورجاك وجواكينو روسيني، وغيرهم. إن حضور دورة سنة 2024 من مهرجان ويعد كلاسيكا الدولي للموسيقى في دبي فرصة متميزة للاستمتاع بأجمل العروض الموسيقية من أفضل الفنانين والعازفين المنفردين والفرق الموسيقية من أنحاء العالم.