«آرت دبي» يطلق «مساحة القلب» للفنانة كريستا كيم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كل من «آرت دبي» وشريك المعرض الرئيسي جوليوس باير، أمس، عن العمل الفني التركيبي الرقمي في تكلفة فنية حديثة للفنانة الكندية والكورية كريستا كيم، والذي سيتم عرضه للمرة الأولى في صالة جوليوس باير خلال معرض «آرت دبي». يُقام معرض آرت دبي 2024 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024 (مع يومين أوليين لكبار المقتنيين من 28 إلى 29 فبراير) في مدينة جميرا.

سيسمح العمل الفني، تحت عنوان «مساحة القلب»، للضيوف في خوض تجربة غامرة من خلال التواصل مع بعضهم البعض عبر لغة ينطقها الجميع وهي نبض قلب الإنسان، حيث سيتم رسم إيقاع القلب الفريد لكل زائر بشكل مباشر، وتشكيل الأنماط التي تبعث على التنويم والأشكال التأملية المعروضة عبر لوحة LED ديناميكية. والهدف الرئيسي للعمل الفني التركيبي هو طرح مفهوم «الوحدة»، حيث يجتمع المشاركون لخلق نسيج اجتماعي، في استفادة واضحة من قوة الفن والتكنولوجيا.

تعد هذه التكلفة الفنية الجديدة بمثابة مرحلة استمرارية لرحلة كيم الاستكشافية المتواصلة للبحث عن الإمكانات الإبداعية للشاشات الرقمية كأدوات للرفاهية وإطالة العمر. واستمرت الفنانة في تطوير لغتها الخاصة من خلال تغيير التدرجات باستخدام البرامج الرقمية منذ عام 2012. تهدف أعمالها الفنية المعروضة على الألواح الزجاجية والصفائح الشفافة إلى تنويم المشاهدين مغناطيسياً والوصول إلى مرحلة النشوة العقلية من الهدوء والطمأنينة بينما توفر مشاهد الفيديو الغامرة تجارب تأملية متنوعة بالألوان والأضواء. وفي عام 2014، وكردة فعل على اعتماد المجتمع المفرط على التكنولوجيا، بدأت كيم حركة احتجاجية على التكنولوجيا، في فلسفة تعترف بالابتكار التكنولوجي باعتباره نظاماً فنياً، وتشجع الفنانين على تعزيز الإنسانية في ثقافتنا الرقمية. وفي عام 2024 ستقدم عملها بعنوان «الاستمرارية» في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كأحد القادة الثقافيين في المؤتمر.

ويلتزم «آرت دبي» بالعمل مع شركائه لتطوير نماذج التكليفات الفنية الجديدة والبرامج الثقافية المبتكرة، والتي بدورها تقوم بتقديم هذه التكليفات والعروض الأولية لفنانين مشهورين عالمياً. وتركز هذه الشراكات بشكل خاص على مجالي التعليم والتكنولوجيا، اللذين يلعبان دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل المشهد الإبداعي في دبي، إذ يعد جوليوس باير الشريك الرئيسي لمعرض «آرت دبي» منذ عام 2015. وباعتباره داعماً طويل الأجل لقطاع الفنون في جميع أنحاء العالم، فإن تعاونه مع معرض «آرت دبي» يتماشى مع التزامه طويل الأجل بتعزيز مكانة الإمارات كمركز تجاري وثقافي عالمي.

وقالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في معرض «آرت دبي»، نزدهر من خلال التعاون ونعتز بالعمل مع شركاء مثل جوليوس باير، الذين يشتركون معنا في رؤيتنا طويلة الأمد لوضع أسس قوية للمستقبل، ودونهم لن تكون هذه البرامج ممكنة ببساطة. تواصل شراكتنا مع جوليوس باير، التي تدخل الآن عامها التاسع، في التوسع من حيث الحجم والطموح، وتجسد أيضاً كيف يمكن للشركات والمؤسسات أن تبتكر بتناغم وتخلق فرصاً للفنانين.

وعلق ريجيس برجر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جوليوس باير: «بالنسبة لمعرض «آرت دبي» 2024، نحن متحمسون للغاية للتعاون مع الفنانة كريستا كيم للكشف عن المشروع الفني الغامر «مساحة القلب»، والذي سيبدع نوعاً من التواصل بين الضيوف لخلق نسيج اجتماعي، في استفادة واضحة من قوة الفن والتكنولوجيا. ستكون كريستا جزءاً من عالم جوليوس باير NEXT، وهي مبادرة تم إطلاقها في عام 2023 تسمح لنا بالعمل مع فنانين ذوي رؤية ثاقبة بهدف تعزيز المشهد الابتكاري. ومن خلال هذه التكلفة الفنية، نريد أن نعرض توجهات لتحديات كبيرة مثل تغير أنماط الحياة وإطالة العمر واستخدام الفن كوسيلة لنقل هذه الرسائل إلى عملائنا والجمهور الأوسع».

قالت الفنانة كريستا كيم: «أنا ممتنة للغاية لجوليوس باير لتمكينه من تحقيق مثل هذه الرؤية الطموحة للعمل الفني «مساحة القلب»، وهي رؤية تعمل على تضخيم قدرات الذكاء الاصطناعي لإعادة تصليح ما كسرته خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي. فعندما يشارك الزوار، آمل أن يستلهم كل مشارك من جماله الفريد مع تقديره للجمال بشكل عام. وأمنيتي العميقة هي أنه بدءاً من الترميز الجزئي لكل إيقاع مميز ووصولاً إلى النسيج الكلي الذي تنسجه تلك الخيوط عند انتهاء المعرض، يعيد الزوار اكتشاف مدى تشابه دقات قلوبنا عند سماعها».

يعد العمل الفني «مساحة القلب» جزءاً من عالم جوليوس باير NEXT، وهي مبادرة مصممة لاستكشاف موضوعات مبتكرة للاستثمار وتشجيع روح الاستكشاف في مختلف التخصصات لأكبر التوجهات في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا. وتدعم مبادرة NEXT التعاون مع الفنانين والمؤسسات ذات التفكير التقدمي والملتزمة بالأشكال الجديدة للإنتاج الثقافي في مقدمة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. هذا التكليف الرقمي الرئيسي الثاني لجوليوس باير في معرض «آرت دبي»، بعد التعاون الشهير مع الفنان رفيق أناضول في عام 2023.

يقام معرض «آرت دبي» بالشراكة مع مجموعة أ.ر.م. القابضة. وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير. وشريك معرض «آرت دبي» HUNA، المطور الثقافي الرائد لأسلوب الحياة الراقية، والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ويقام في مقره المعهود «مدينة جميرا» في دبي.