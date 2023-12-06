«ليالي الشعر» تنشر سحر القوافي في «الظفرة للكتاب»

المصدر: الظفرة ــــ البيان

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افتتح برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبتها الناس»، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2023 الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، أول جلساته بمسرح الحديقة العامة لمدينة زايد، بإحياء أمسية مميزة سلطت الضوء على تجربة شعرية مهمة وثرية للشاعر علي أحمد الكندي المرر، بمشاركة نخبة من المواهب الشعرية والفنية المحلية التي أثرت الفعالية وأمتعت الجمهور.

وشارك في الجلسة الشاعر عبيد بن قبلان المزروعي الذي أدار الحوار، والشاعر والباحث علي العبدان، والشاعر محمد أحمد الكندي شاعر الربابة والصبابة، والمطرب معضد الكعبي الذي أطرب الجمهور بقصائد مغناة للشاعر علي الكندي على إيقاع الموسيقيين عبدالله عبد الكريم وعلي البلوشي.

وقدم الشاعر علي الكندي، مجموعة متنوعة من قصائده التي نالت استحسان الحضور وتناولت القصائد مواضيع متعددة بين الوطنية والغزلية، تغنى فيها بحب الوطن، وحب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأبنائه الكرام، ودورهم في بناء ونهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، معدداً خصالهم في الجود والكرم والنخوة والشهامة.

وتحدث الشاعر والباحث علي العبدان عن أهمية تجربة الشاعر علي أحمد الكندي المرر وتميزها في ساحة الشعر الشعبي المحلي، مشيراً إلى تفرد الشاعر بأساليب شعرية غير موجودة على الساحة المحلية مثل أدب الرحلة والترحال، وإلى غزارة الوصف ودقته، فهو يبدع في وصف القنص والطير بطريقة فذة، وبين أن ما يميز الشاعر علي الكندي أنه يحافظ على اللهجة الإماراتية بأصولها اللغوية، مع تفرده أيضاً بطرح الموضوعات المعاصرة بالمعنى القديم. وفي ختام الأمسية، قام سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، بتكريم الشاعر علي أحمد الكندي المرر.