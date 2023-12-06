«فزاع لليولة».. الفلاحي وآل رضا يتأهلان إلى المرحلة الثانية

المصدر: دبي ــ البيان

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ارتفع سقف المنافسة والتحدي وسط أجواء حماسية على مسرح الميدان بالمرموم، نجح خلالها «اليويلة» المشاركون في تقديم عرض مميز.

وذلك في الحلقة الثانية من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهدت الحلقة الثانية تنافساً مثيراً بين أربعة مشاركين لبلوغ الدور الثاني، وكسب بطاقتي الصعود إلى المرحلة الثانية كل من عبدالله الفلاحي، من العين، الذي حقق 75 علامة، وعبدالله آل رضا، من دبي، الذي حقق 60 علامة.

وحل ثالثاً سلطان الخنبشي، من الشارقة، برصيد 40 علامة، ورابعاً سالم الكتبي، من عجمان، برصيد 25 علامة.

وقد تنافس المشاركون في 6 تحديات، هي اليولة التي تقدم 25 علامة، وسؤال الموروث، وهو عبارة عن تحدٍ تراثي ينال فيه كل يويل يجيب بشكل صحيح 10 علامات، والسباحة 15 علامة، والرماية 15 علامة، وعد القصيد 15 علامة، والركض بالهجن 20 علامة.

وفي تحدي الموروث أجاب كل من الفلاحي والكتبي بشكل صحيح، ليكسبا 10 علامات. أما في اليولة التي يقوم بتحكيمها خليفة بن سبعين، فقدم اليويلة عرضاً مميزاً، ليكسب الـ25 علامة، عبدالله رضا، وسلطان الخنبشي.

وقدم بن سبعين نصائح لليويلة، مطالباً إياهم بأهمية التركيز على المهارة الأفضل بحسب أجسادهم، والعمل على تطوير مهارات المشي، وإتقان المسك و«فرّ» السلاح. وفي تحدي السباحة في مجمع حمدان الرياضي، تفوق عبدالله الفلاحي وعبدالله رضا ليكسب كل منهما 15 علامة.

أما في تحدي الرماية فكسب الـ15 علامة الفلاحي والكتبي. وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركون قصيدة من كلمات الشاعر محمد بن خميس المزروعي، بعنوان «يا بن خميس الطايف.. يوم من الأيام»، استطاع كل من الفلاحي والخنبشي الحصول على علامتها. وفي تحدي الركض بالهجن تفوق الفلاحي وآل رضا .

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن مواصلة هذه البطولة الوطنية على امتداد 24 عاماً مؤشر واضح على نجاحها وشعبيتها الكبيرة بين أبناء الدولة، كما أن الغاية من التعديلات التي تطرأ على البطولة في كل عام هي استدامتها، .

ضمن رؤية واستراتيجية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في إبراز الإرث الإماراتي بكل جوانبه، وغرسه في الأجيال الصاعدة. واختتمت أواديسيان حديثها بالقول: إن البطولة زاخرة بالمواهب ليس فقط على صعيد اليولة، إنما هدف البطولة هو تعزيز كل ما من شأنه أن يمكّن أبناء الإمارات ويزيدهم علماً وارتباطاً بتراثهم الوطني الأصيل.

«أجمل بلاد»

وقدم الحلقة راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وعلى أنغام أغنية «أجمل بلاد» حل الشاعر فاضل المزروعي ضيفاً على الحلقة الثانية من برنامج الميدان.