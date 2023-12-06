إعلان الفائزين في «الشارقة لنقد الشعر العربي»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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أعلنت جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي أسماء الفائزين في الدورة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان «بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة».

وتأتي الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة منذ العام 2021، للعناية بالشعر العربي، وتحفيزاً لطاقات النقاد والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية، خدمة للساحة الإبداعية العربية.

وفاز في المركز الأول الناقد التونسي المنصف الوهايبي عن بحثه «بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة بين الاستعاري والكنائي»، ونال الناقد المغربي أنوار بنيعيش عن بحثه «بنية الترادف والتضاد في الشعر العربي المعاصر: دراسة في شعرية التوازي»، بينما جاء في المركز الثالث الناقد المغربي الحسين بنبادة عن بحثه «بنية الخطاب في الشعر العربي التجريبي: قراءة هيرمينوطيقية في أعمال شعرية معاصرة».

وقال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، الأمين العام لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي: إن الجائزة بكشفها عن ثلاثة فائزين جدد في دورتها الثالثة، إنما تمضي بنجاح نحو تأسيس مشهد نقدي للشعر العربي، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما للنقد من أهمية في الساحة الثقافية العربية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تؤسس لمكتبة نقدية متخصصة؛ نظراً إلى حجم المشاركات التي استقبلتها الجائزة في الدورة الثالثة.