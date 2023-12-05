«بريق مَن مرّوا من هنا» جديد حسين درويش

المصدر: دبي - البيان

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صدر حديثاً عن دار المتوسط في ميلانو- إيطاليا، ديوان جديد للشاعر السوري حسين درويش بعنوان «بريقُ منْ مَرّوا من هنا»، يضم 20 قصيدة، تناولت عوالم وجدانية عالية الإيقاع الإنساني، حيث يتناول الشاعر الهجرة والسفر والترحال والاغتراب، مزاوجاً بين واقعية السفر وافتراضية الصفحات الزرقاء الفارغة لأشخاص لم يعودوا بيننا، لكنهم باقون في فضاء الزمن.

يذكر أن حسين درويش شاعر وصحفي سوري مقيم في دبي منذ تسعينيات القرن الماضي، وصدر أول كتاب له بعنوان «قبل الحرب.. بعد الحرب» لندن عام 1992، وفاز بجائزة يوسف الخال الشعرية، التي كانت تمنحها مجلة الناقد الأدبية، ثم ديوان «خزانة الأهل.. سيرة الجدران»- دار عمون في الأردن عام 2000، بعدها صدر ديوان «حديقة الغرباء»- دار رياض الريس للكتب والنشر في بيروت عام 2003، ودوان «شامة ليل»- عن دار رياض الريس للكتب والنشر في بيروت عام 2007، ثم كتاب «وسائد الليل» Les Oreillers de la nuit)) مختارات بالفرنسية عن هيئة الشارقة للكتاب 2018. وقد جاء الكتاب بـ 80 صفحة من القطع المتوسط، وبغلاف برتقالي أنيق يمثل حقيبة، وبداخلها شخص مكور على نفسه في دلالة واضحة على محتويات الديوان، الذي صممه وأخرجه فنياً خالد الناصري.