أطفال يقدمون لوحات فنية تتغنى بحب الوطن

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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شارك 37 طفلاً وطفلة من عدة مدارس في منطقة العين الخضراء، في المعرض الفني الذي نظمه مركز «رفلكت للفنون» في العين، وبالتعاون مع الفنانة التشكيلية سامية صالح، وذلك في بيت محمد بن خليفة، وبرعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وحضور نخبة من الشخصيات الفنية والتربوية والإعلامية وأولياء الأمور.

وقدم الأطفال في المعرض الفني الذي حمل اسم «أرض الأحلام»، العديد من اللوحات الفنية والجميلة، والتي تجسد في حد ذاتها القيم والمبادئ والنجاحات القياسية التي حققتها الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة على مر الأعوام، كما تعبّر أيضاً عن حبهم واعتزازهم بالوطن الغالي.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري في لـ «البيان»: «إن رسومات الطلبة في المعرض الذي تم تنظيمه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، يرسخ حب الوطن في قلوب الأطفال، وينمي لديهم روح الابتكار والإبداع، خاصة في تجسيد لوحاتهم الفنية لمعالم الوطن التاريخية والتراثية الأصيلة». وأضاف: نعم، سعدت جداً بحرص الصغار على إحياء هذا المعرض بلوحاتهم التي تتغنى بحبهم العميق لوطننا الغالي، كما أرى شخصياً أن معرض «أرض الأحلام»، هو في حد ذاته عبارة عن رسالة سامية، ملؤها حب وامتنان وتقدير يقدمها الصغار للقيادة الرشيدة ودولة الإمارات، حكومة وشعباً، وهي لوحات جميلة تحمل بين طياتها العديد من معاني البهجة والفرح. مشيداً بطاقم عمل المعرض الذي حرص على إتاحة الفرصة للأطفال من شتى المراحل العمرية على التعبير بطريقتهم الفنية عن الامتنان والولاء للقيادة الرشيدة في الدولة، والتي تسير بخطوات واثقة نحو مستقبل مشرق مليء بالنجاح والتقدم.

كما أوضحت الفنانة سامية صالح أن معرض «أرض الأحلام»، يهدف لدمج الأطفال في الساحة الفنية، وعرض إبداعاتهم، خاصة الأعمال التشكيلية المختلفة للموروث والتراث الإماراتي بمختلف مفرداته الجمالية. وأضافت: «نحرص كل عام على تنظيم المعرض لزيادة ثقة الأطفال بقدراتهم الفنية والابداعية، وتشجيعهم على الاستمرار، وتقديم الدعم اللازم لهم».