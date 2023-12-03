مسرح دبي الأهلي ..تناغم مع برامج تمكين الإنسان

المصدر: دبي - البيان

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يواصل فريق مسرحية «الكناغر» تدريباته وبشكل يومي، من أجل المشاركة في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته السابعة عشرة، والتي ستنطلق في السابع عشر من ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 فرق مسرحية محلية، يتنافس معها لنيل جوائز المهرجان.

تدور مسرحية «الكناغر» التي كتبها وأخرجها الفنان سالم التميمي، عن «كناغر» تعيش بمحبة ووئام، في الغابة التي اختارتها موطناً لها منذ زمن بعيد، إلى أن تحاصرها أطماع بعض بني البشر وتدخلاتهم التي شوهت صورة الطبيعة، من أجل كسب الثروة على حساب الكائنات الحية التي تحيا في تلك الغابة، لتقرر الكناغر مواجهة مصيرها، بالتعاون والتكاتف، وبالكثير من المحبة.

يؤدي أدوار البطولة في هذا العرض، كل من الفنانين عبدالله المهيري وعبدالله عقيل ودنيا يوسف، والطفلة الموهوبة ليان المحلاوي، التي نالت في الدورة الماضية من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، جائزة أفضل ممثلة، وبإشراف عام من الفنان مروان عبدالله صالح.

وعن هذه المشاركة، صرح رئيس مجلس إدارة الفرقة، يوسف بن غريب آل محمود، بقوله: «نسعى من خلال مشاركتنا في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، إلى تقديم عروض تحمل قيماً إنسانية عالية وتتناسب مع مخيلة الأطفال، كما أننا نحرص على أن يكون تواجدنا من أجل التنافس على جوائز المهرجان، عبر هذا الفريق الذي راهنا عليه في الدورة الماضية، ونراهن عليه في دورة هذا العام، آملين أن تكون مشاركة الفرقة متميزة ومتطورة وناجحة على كل الأصعدة».

ورأى المخرج سالم التميمي، الذي بدأ أولى تجاربه الإخراجية عبر بوابة مهرجان دبي لمسرح الشباب في العام 2018 بمسرحية «زمن اليباب»، أن قبول مشاركته للمرة الثانية من قبل لجنة اختيار عروض المهرجان، دافع له لتقديم الأفضل، وقال: «أتشرف بأن أكون متواجداً في هذه التظاهرة المسرحية المهمة، والتي ينتظرها الجمهور والمسرحيون كل عام، ليعرضوا مواهبهم على الخشبة، وأحرص في هذه المشاركة إلى تمثيل مسرحي مسرح دبي الأهلي خير تمثيل، عبر تقديم عرض مسرحي متميز». وعن العرض ذكر التميمي، أنه يسعى في هذا العرض إلى تقديم رؤية إخراجية مغايرة عما قدمه في السنة الماضية، تاركاً تقييم العرض والمستوى حين عرضه للنقاد والجمهور.

يشار إلى أن آخر مشاركة لمسرح دبي الأهلي في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، كانت في العام الماضي بمسرحية «بذور المانجو»، ونال عنها فريق العمل جائزتي التمثيل والسينوغرافيا.