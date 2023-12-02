بيت الحكمة ينهي استعداداته لاستضافة معرض «تكوين: العلوم والإبداع»

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعد «بيت الحكمة» بالتعاون مع مركز الملك فيصل في السعودية لاستضافة معرض «تكوين: العلوم والإبداع» قادماً من المملكة، للمرة الأولى، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال المدة من 6 ديسمبر الجاري إلى 6 مارس المقبل.

يضم المعرض مجموعة واسعة من المقتنيات والمخطوطات القديمة والأدوات العلمية، التي تجسد الإسهامات الجوهرية لعلماء العرب والمسلمين الأوائل في مختلف العلوم الإنسانية والمعرفية والتطبيقية.

ويهدف المعرض إلى التعريف بالإرث الهائل الذي حفلت به أجنحة المكتبات ورفوف خزائن المخطوطات في «بيت الحكمة» القديم الذي كان حاضنة للإشعاع العلمي والمعرفي. وتعليقاً على تنظيم المعرض، أعربت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، عن اعتزازها بالتعاون مع مركز الملك فيصل لتحقيق الهدف النبيل من المعرض، وقالت: «نعيش في هذا المعرض تجربة فريدة من نوعها، تنقلنا إلى العلوم الإسلامية التي ازدهرت في العصر الذهبي لعلمائنا الأوائل، وتعرفنا إلى إنجازات أسلافنا، لنشاهد بأم أعيننا كيف استطاعوا أن يبتكروا مفاهيم ونظريات وأدوات علمية ما زال تأثيرها ممتداً حتى اليوم».