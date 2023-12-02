«أبوظبي للغة العربية» يُطلق الأعمال الكاملة لشعراء «الكلمة المغناة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفاءً بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة» الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية العام الثاني على التوالي ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023، أعلن المركز إطلاق الأعمال الشعرية الكاملة لمجموعة من كبار شعراء الشعر الشعبي في مدينة العين ممن زينت أعمالهم أمسيات البرنامج الذي شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من محبي وعشاق الشعر الشعبي المغنى.

وتتضمن مجموعة الشعراء الذين سيتم العمل على إطلاق مجموعاتهم الشاعر عوض بن السبع الكتبي، والشاعرة هند سعيد الظاهري الملقبة بـ«أنغام الخلود»، والشاعر خلفان بن نعمان الكعبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على إصداراتهم وأعمالهم الشعرية المتميزة التي شكلت محطات مضيئة في مسيرة الموروث الشعري والغنائي بدولة الإمارات وأمتعت الجمهور بأعذب الكلمات وعميق المعاني.

وكان برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة» قد شكل تظاهرة ثقافية حقيقية يحتفي عبرها مهرجان العين للكتاب بإحياء سيرة نخبة من شعراء الكلمة المغناة في أمسيات غنية بالشعر والموسيقى والأصوات العذبة.