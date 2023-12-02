دبي .. فعاليات وعروض مذهلة وحفلات على مدار ديسمبر

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دبي – البيان

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن باقة متنوعة من الفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الترفيهية والاجتماعية والرياضية، التي ستقام في مختلف أنحاء دبي خلال ديسمبر الجاري.

وتشمل قائمة الفعاليات المميزة عرض كسارة البندق في دبي أوبرا، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية التي تقام سنوياً، بما فيها بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، والعودة المرتقبة لمهرجان دبي للتسوق.

وسيكون عشاق نجم البوب العالمي، مايكل جاكسون، على موعد لحضور حفل موسيقي في كوكا كولا أرينا بعنوان سحر مايكل جاكسون في 3 ديسمبر، إذ يقدم الفنان البريطاني، بن بومان، مجموعة واسعة من أشهر أعمال الفنان الراحل.

وتجتمع فنون الباليه المعاصر والفيديو والموسيقى الكلاسيكية، في عرض فني حي يحمل اسم 4، والذي يقدم عرضه الأول على مسرح زعبيل يومي 5-6 ديسمبر.

وتستضيف دبي أوبرا يوم 6 ديسمبر الجاري حفلاً موسيقياً بعنوان صدى المناخ الموسيقي، الذي يدمج الحوارات المهمة والمتعلقة بالتغير المناخي مع الموسيقى النابضة بالحياة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ «كوب 28».

ويقام العرض المسرحي الراقص Slava’s SNOW SHOW، الذي يحظى بشهرة عالمية واسعة تمتد على مدار 20 عاماً، على مسرح دبي أوبرا من 8 وحتى 10 ديسمبر.

ويلبي العمل المسرحي المخصص للأطفال عزيزي سانتا، الذي يرتكز على قصة شهيرة تحمل الاسم ذاته للكاتب رود كامبل، حلم الأطفال الراغبين بلقاء سانتا قبل انشغاله في موسم الأعياد، وذلك يومي 8 و9 ديسمبر.

ويمكن لعشاق أفلام بوليوود في تسعينيات القرن الماضي، قضاء أوقات حافلة بالمتعة ولقاء عدد من فنانيهم المفضلين خلال أمسية Rewind Reloaded، والتي تستضيف 10 ديسمبر الجاري كلاً من أوديت نارايان، وكومار سانو، وألكا ياغنيك، وأبيجيت باتاشاريا، لتقديم باقة من أشهر أغانيهم المميزة. ويقدم نجم الكوميديا البريطاني الشهير، راسل هوارد، عرضاً استثنائياً جديداً في دبي أوبرا يوم 11 ديسمبر.

وتستعد فرقة تيناروين لتقديم حفلها الموسيقي، الذي تستضيفه كوكا كولا أرينا 12 ديسمبر الجاري، كما تستضيف كوكا كولا أرينا، العرض المسرحي المخصص للأطفال بليبي في جولة حول العالم، والذي يقام في 12 و13 ديسمبر الجاري.

وتعتزم أوركسترا أوبرا أستانا، تقديم أمسية موسيقية غنية بالمؤثرات الصوتية والضوئية المذهلة، من خلال العرض الموسيقي مسيح لهاندل الذي يقام في دبي أوبرا 13 ديسمبر الجاري. ويمكن لعشاق الموسيقى العربية قضاء أمسية موسيقية مميزة لنجمتي الغناء العربي أحلام وأصالة نصري، في كوكا كولا أرينا يوم 15 ديسمبر.

ويعود العمل المسرحي الشهير كسارة البندق، الذي يستحوذ منذ عقود طويلة على إعجاب الجمهور حول العالم، إلى دبي أوبرا لمدة ثلاثة أيام بين 15 و17 ديسمبر، بمشاركة مسرح الباليه وأوركسترا الأوبرا الوطنية في أستانا بكازاخستان.

وسيكون عشاق الموسيقى الأفريقية على موعد مع حفل أفروورلد الذي يعود إلى «كوكا كولا أرينا» في 16 من ديسمبر. ويستعد المغني الإيطالي الموهوب ماتيو بوتشيلي، لتسجيل حضوره الأول في الإمارات، من خلال تقديم أمسية موسيقية على مسرح دبي أوبرا في يوم 21 ديسمبر.

ويقدم مهرجان سبيد ميوزيك، الذي يجمع الموسيقى الهندية والباكستانية في موقع واحد، عرضاً مذهلاً للمواهب المتميزة من كلا الدولتين، يوم 23 ديسمبر في كوكا كولا أرينا. كما تستضيف كوكا كولا أرينا في 28 ديسمبر، أمسية موسيقية استثنائية تضم نخبة من ألمع نجوم الأغنية العربية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة كل من إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل.

ويستعد عازف البيانو والموسيقار المصري الشهير عمر خيرت، لإبهار الجمهور بعزفه وألحانه العذبة في دبي أوبرا يوم 29 ديسمبر الجاري. ويعود نجم بوليوود الشهير راحت فتح علي خان، إلى كوكا كولا أرينا لإقامة حفله الموسيقي المرتقب 29 ديسمبر. كما تستضيف كوكا كولا أرينا في 30 ديسمبر، الفنان العالمي شون بول، مع نجم الراب الشهير تي آي، في أمسية موسيقية مخصصة لمحبي ثقافة الهيب هوب.

راسل هوارد يقدم عرضاً استثنائياً في دبي أوبرا

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