«دبي للتصميم» يحتفي بفن الهيب هوب 10 ديسمبر

المصدر: دبي – البيان

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كشفت منصة سول، عن عودة مهرجان سول دي إكس بي، مهرجان الثقافة والشباب ونمط الحياة المعاصر المرتقب بشدة في المنطقة، بدورته الجديدة في حي دبي للتصميم التابع لمجوعة تيكوم بين 8 و10 ديسمبر الجاري، بوصفه الفعالية الافتتاحية للدورة الـ 29 من مهرجان دبي للتسوق. وتمثل المنصة الشريك الرسمي لمبادرة هيب هوب 50 في الوطن العربي، بالتعاون مع شركة ماس أبيل للإنتاج الفني، حيث تَعِد هذه النسخة من المهرجان بتقديم تجارب لا تُنسى، مع مجموعة من العروض لعدد من الفنانين الموهوبين في مجالات الهيب هوب، والأزياء والفنون البصرية والرياضة.

ويتضمن المهرجان أيضاً، جلسات حوارية تفاعلية مع نخبة من الأفراد المهمين والمؤثرين في هذا النوع من الموسيقى. كما أعلنت منصة سول، عن مشاركة كوكبة أخرى من الفنانين، لضمان تجربة غير مسبوقة، احتفاءً بثقافة الهيب هوب لدى جيل الشباب.

وتشمل قائمة الفنانين المعلن عنهم حديثاً، كلاً من أرلو باركس، المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية الشابة التي رُشحت لجائزة غرامي. وتضم القائمة أيضاً فرقة كوكوروكو من لندن والمؤلفة من سبعة أعضاء، والذين يقدمون عرضاً الأحد 10 ديسمبر في روديز داينر، اللاونج الخاص بالمهرجان.

ويستضيف مهرجان سول دي إكس بي هذا العام، بالاشتراك مع جلف فوتو بلس، معرض الصور «ملذات محتلة» للفنانة تانيا حبجوقة. ويقدم المعرض تصويراً دقيقاً لقدرة الإنسانية على إيجاد المتعة في مواجهة الظروف الصعبة في فلسطين، من خلال مجموعة من الصور الشخصية ثلاثية الأبعاد.

ويتعاون سول دي إكس بي وحي دبي للتصميم مرة أخرى، ليقدما لمحبي الأزياء معرض Spotlight by d3. ويتيح المعرض، إمكانية استكشاف المجموعات الأصلية الممتدة عبر الثقافات، لمصممين صاعدين من دولة الإمارات وجنوب أفريقيا وفلسطين والمملكة المتحدة وفنلندا وإسبانيا ولبنان وغيرها.

ويستضيف روديز داينر، اللاونج الرئيس لمهرجان سول دي إكس بي، في ليلة الافتتاح سلسلة من العروض الحية والمتاحة خلال النهار، للأعمار فوق 21 عاماً. كما يستضيف البرنامج الحواري هذا العام، والذي يُعد من أبرز فعاليات المهرجان، حوارات مع شخصيات مميزة من قطاعات الأزياء والموسيقى والنشر والتصميم.