النادي الثقافي العربي يحتفي باليوم الوطني

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أمس الأول أمسية شعرية احتفاء بالذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني المجيد بعنوان «من إلى أعلى أعلى» أحياها الشعراء الدكتور إياد عبدالمجيد والدكتور أكرم قنبس والدكتور أحمد عقيلي وعبدالرزاق درباس ووائل الجشي ونصر بدوان وساجدة الموسوي، وأدارها الدكتور رائد الحاج، وذلك بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي.

وفي تقديمه تحدث د. رائد صلاح عن اليوم الوطني الإماراتي باحتسابه رمز العزة والوحدة والانطلاق في عملية بناء مظفرة قفزت بالإمارات العربية المتحدة في سنوات قليلة إلى أن تصبح دولة حديثة ينعم أبناؤها بكل بثمرة ذلك البناء المتطور.

كما نظم النادي معرضاً تشكيلياً بمناسبة عيد الاتحاد 52، شارك فيه 14 من نخبة الفنانين والفنانات عبر 27 عملاً فنياً، واتسمت الأعمال المشاركة في المعرض بالمزج بين الماضي والحاضر، في فن العمارة والمهن والحرف القديمة، وأبرزت اللوحات التراث الإماراتي من منظور الفنانين والفنانات، وما يحويه من تنوع وثراء، وما يثيره في مخيلة الفنان من رؤى إبداعية، وشكلت الأعمال عموماً احتفاء فنياً بمنجزات الوطن، وتاريخه العريق، واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين في المعرض، بحضور سالم الجنيبي، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية.