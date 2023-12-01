ملتقى أديبات الإمارات يبحث سبل إغناء برامجه الثقافية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، اجتماعاً تشاورياً لعدد من الأديبات الإماراتيات، بهدف مناقشة مقترحات لتطوير العمل في الساحة الأدبية الإماراتية عموماً والنسائية على وجه الخصوص، وتفعيل دور «أديبات الإمارات» في الساحة الأدبية.

وبدأت صالحة غابش، رئيس المكتب الثقافي والإعلامي الجلسة، حيث قالت: «بعد ملتقى أديبات الإمارات الذي نظمه المكتب مؤخراً، والذي حقق نجاحاً لافتاً، وخاصة أننا حرصنا في هذه النسخة الأخيرة من الملتقى على استضافة أسماء جديدة، والتوسع في نشاطنا الثقافي خارج إمارة الشارقة، وبالفعل وجدنا تعاوناً كبيراً من عدة مؤسسات ثقافية في إمارة الفجيرة على سبيل المثال وفي إمارة أبوظبي، ومن المخطط أن نوسع دائرة التعاون الثقافي بين مختلف إمارات الدولة في الدورات القادمة من الملتقى».

وتم خلال اللقاء التشاور حول عدة مقترحات قدمتها الأديبات منها: تنظيم لقاء شهري للأديبات، يحفز العمل ويشجع المشاركات على إنتاج المزيد من الأعمال الأدبية، ويتم اختيار معلم من معالم الشارقة الثقافية لتنظيم اللقاء في كل مرة بهدف التعريف بهذه المعالم المهمة. ومن المقترحات التي قدمتها الأديبات المشاركات كذلك: تأسيس مكتبة تشمل كافة إصدارات الكاتبات الإماراتيات، وتكون متنقلة، ولا يكون هدفها البيع، بل الاطلاع والتعريف بالإبداعات الإماراتية.