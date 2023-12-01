مهرجان «الظفرة للكتاب » ينطلق الاثنين المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية «مهرجان الظفرة للكتاب 2023»، تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها»، خلال الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر الجاري في الحديقة العامة بمدينة زايد، يومياً من الساعة الرابعة بعد العصر إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك بمشاركة 50 عارضاً.

وتتميز دورة هذا العام من «مهرجان الظفرة للكتاب» ببرنامج حافل يوثق صلة المجتمع الإماراتي بالماضي العريق. كما يعكس أهداف مركز أبوظبي للغة العربية في تعزيز مكانة اللغة العربية، باعتبارها من أبرز مكونات الشخصية الإماراتية وأهم مقوماتها الثقافية.

نجاحات

وبهذه المناسبة قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «في ضوء النجاحات السابقة التي حققها والإقبال الكبير الذي سجله، نفخر اليوم بتنظيم نسخة متجدّدة من «مهرجان الظفرة للكتاب» في دورته لعام 2023 التي تحمل في طيّاتها برنامجاً ثقافياً تراثياً نوعياً يُرسّخ مفاهيم الانتماء والاهتمام بالإرث الثقافي والأدبي والفني الإماراتي، ويوفّر تجربة غنية ورائعة عبر طيف متكامل من الفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية التي تواكب تطلّعات جميع أفراد الجمهور على اختلاف أذواقهم». وأضاف: «يرتبط المهرجان بالطبيعة الفريدة لمنطقة الظفرة؛ إذ يعمل على توطيد العلاقة بالموروث الإماراتي المحلي الأصيل الذي هو مصدر محفّز للانتماء والولاء للوطن».

يقدّم المهرجان للعام الثاني على التوالي برنامج «ليالي الشعر: أصوات أحبتها الناس»، الذي يشارك فيه نخبة من شعراء منطقة الظفرة، ويضمّ «ليلة الشاعر علي أحمد الكندي المرر»، و«ليلة الشاعر رشاد بن سندية المنصوري»، و«ليلة الشاعر راشد بن فطيمة المنصوري»، و«ليلة الشاعر علي سالم الهاملي»، فضلاً عن «ليلة الشاعر عبدالله عمر بخيت المنصوري» و«ليلة الشاعر مبارك بن يافور العامري». كما يشهد المهرجان إقامة حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من جائزة «سرد الذهب»، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية لتكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً وعالمياً.

«أنا أستطيع!»

يحتفل المهرجان باليوم العالمي لذوي الهمم، حيث يُخصص لذلك اليوم الأول للحدث بتقديم مجموعة من الندوات والفعّاليات، والعروض الفنية بمشاركة طلاب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وتتضمّن الندوات ندوة «أنا أستطيع!»، التي تُسلّط الضوء على تجارب ناجحة لرعاية الأمهات لأبنائهم من أصحاب الهمم؛ و«قصة أمل»، التي تتناول عملية الدمج التعليمي وتمكين أصحاب الهمم.

كما ينظم المهرجان العديد من الندوات الثقافية الغنية، من ضمنها، جلسة «الاستدامة من الأجداد إلى الأحفاد» بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، و«علاقة الشباب العربي اليوم بالإرث اللغوي للغة العربية» بالتعاون مع مجلس شباب اللغة العربية.