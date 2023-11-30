«دبي للثقافة» تحتفي بقصة الاتحاد وتسرد حكايات إنجاز الوطن

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجارب ثقافية استثنائية وعروض فنية وترفيهية مستلهمة من التراث المحلي، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لزوار أصولها والمواقع التابعة لها، احتفالاً بـ«عيد الاتحاد الـ52»، وذلك في الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك جزءاً من مسؤولياتها الهادفة إلى تعزيز حضور التراث وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع.

وعبر سلسلة الاحتفالات التي تنظمها الهيئة في متحف الاتحاد ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومتحف الشندغة وحي الفهيدي التاريخي وقرية حتا التراثية، تسرد «دبي للثقافة» حكايات الوطن وقصة الاتحاد الملهمة والعمل الجماعي وتبرز إبداعات أبناء الإمارات، وتسلط الضوء على تفصيلات الثقافة المحلية، وترسم عبرها صوراً جميلة عن المجتمع وعاداته وتقاليده، وما تمتاز به الدولة من تنوع ثقافي.

متحف الاتحاد

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيتزين متحف الاتحاد بألوان العلم الإماراتي، وسيفتح أروقته الداخلية وساحاته الخارجية أمام فئات المجتمع كافة ليعيشوا لحظة إعلان الاتحاد قبل 52 عاماً بالتفاعل مع مجموعة من المحطات المبتكرة التي تقدم تشكيلة من التجارب الثقافية المستلهمة من إمارات الدولة، والبداية ستكون من محطة «لوحة الرسم الديناميكي»، فيمكنهم فيها التعبير عن إبداعاتهم ومواهبهم المختلفة عبر تجسيد أفق دبي الساحر وإبراز ما تمتاز به الإمارة من مشهد معماري لافت، بينما تمثل محطة «عالم الروائح» تكريماً لإمارة الشارقة، وفيها سيتمكن الزوار من تجربة تشكيلة من العطور المستلهمة من التنوع الثقافي للدولة، بينما تبرز محطة «فن الرواح» أصالة تراث إمارة رأس الخيمة وما تتميز به من فنون شعبية.

وسيكون زوار محطة «حياكة الأحلام» على موعد مع تجربة نسيج السدو التي تعرف بها أسواق إمارة الفجيرة، فيما تبرز محطة «الرسم على الحجارة» جمال الطبيعة التي تمتاز بها إمارة عجمان، وتمنح محطة «الصقارة» الصغار الفرصة للاحتفاء بطائر الصقر وما يرتبط به من قيم نبيلة وصفات أصيلة ومكانة خاصة في الثقافة والتراث المحلي، ويهدف ركن «بناء نماذج من ورق المانجروف» إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأطفال.

وفي الوقت نفسه، سيتمكن زوار متحف الاتحاد من استكشاف تفصيلات العمل التركيبي «الرمال البارامترية» (PARAMETRIC DUNES) المستلهم من روائع الصحراء الطبيعية في الإمارات، وكذلك عمل «الصقور المحلقة» الذي يجسد رمز القوة والشجاعة في الثقافة المحلية، في وقت سيشهد فيه المتحف أيضاً عروض المأكولات الإماراتية التقليدية، إلى جانب عروض فنية ورقصات شعبية تقدمها فرق متخصصة في الحربية والعيالة وعزف الربابة، وغيرها.

مكتبة الصفا

واحتفاءً بـ«عيد الاتحاد الـ52» للدولة، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 3 ديسمبر المقبل، فعاليات متنوعة تضيء على تفصيلات الثقافة الإماراتية وبعض الحرف اليدوية، إلى جانب عروض المأكولات الإماراتية التقليدية، ونقش الحناء، والدكان الشعبي، وتخصص المكتبة ركناً للسوق الذي يتيح لبعض العلامات التجارية المحلية عرض العديد من المنتجات المستلهمة من التراث المحلي، فتتيح مريم العبيدلي عبر متجرها فرصة استكشاف جوهر الثقافة الإماراتية عبر ملصقات فريدة وحقائب اليد، بينما تقدم «تبرا» تشكيلة متنوعة من الإكسسوارات، وتعرض «ستيشن آرت» مجموعة مختارة من العباءات والفساتين، ويقدم مقهى بيلوتون خيارات متنوعة من الوجبات الصحية والقهوة.

وسيفتح حي الفهيدي التاريخي وكذلك قرية حتا التراثية أبوابهما أمام الزوار للاستمتاع بمجموعة من العروض الفنية التي تقدمها فرق الحربية الشعبية، أما متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، فسيجمع في «عيد الاتحاد» أفراد العائلة معاً ليأخذهم في مسارات خاصة يسيرون فيها على دروب الأجداد، ويتوقفون فيها عند محطات إبداعية عديدة تفيض بحب الوطن، ويتعرفون فيها إلى تفصيلات وجمال التراث البحري المحلي وتأثيره في الحياة الاجتماعية في دبي، وذلك عبر تشكيلة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية والتراثية، وورش العمل التفاعلية التي تستكشف علاقة سكان الإمارة بالبحر، وطبيعة الحرف اليدوية المرتبطة به، فيتعرفون إلى طرائق صناعة السفن التقليدية والأشرعة والحبال، وصنع القرقور وشباك الصيد وفلق المحار، واكتشاف أسرار صنع الدخون والحناء، وغيرها.