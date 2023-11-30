مكتبة محمد بن راشد.. تصميم مستدام ورسالة للأجيال القادمة

المصدر: دبي - البيان

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شكلت «الاستدامة» عنصراً محورياً في رؤية واستراتيجية مكتبة محمد بن راشد، منذ اللحظة الأولى لفكرة تأسيسها، لتكون اليوم نموذجاً متفرداً، يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وتترجم مكتبة محمد بن راشد، من خلال برنامج من الفعاليات المتميزة على مدار العام، قيم الاستدامة عبر نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتحفيز المشاركة في المبادرات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تدعم حق التمتع ببيئة صحية وآمنة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسعى المكتبة لتعزيز الممارسات البيئية، من خلال تصميمها المستدام، بالإضافة إلى كنوزها المعرفية، حيث تحتوي على أكثر من 2000 كتاب مطبوع حول الاستدامة، و11.5 مليون مصدر ومورد إلكتروني يركز على هذا المجال.

وفي إطار مبادراتها لدعم الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة، تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، سلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على الاستدامة، وتتضمن ورش عمل ونوادي القراءة، ومعرض كتاب بعنوان «أفق الاستدامة.. عالم من المعرفة الخضراء».

مبنى صديق للبيئة

صُمم مبنى مكتبة محمد بن راشد، ليتوافق مع الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها إمارة دبي للتحول نحو الاستدامة، ويفي بالتزامات الحفاظ على البيئة، حيث يوفر حوالي 10 في المئة من طاقته بواسطة الألواح الشمسية الموجودة على سطحه، بالإضافة إلى تقليل استهلاك مياه الري بنسبة 50 في المئة، وإعادة استخدام المياه التي يتم جمعها من مكيفات الهواء لريّ المساحات الخضراء.