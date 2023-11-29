"حياكم في أبوظبي" تكشف عن فعالياتها في عيد الاتحاد الـ 52

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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كشفت "حياكم في أبو ظبي"، وهي المبادرة الترويجية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن جانب من الفعاليات الخاصة بعيد الاتحاد الـ 52.

حيث تسلط المبادرة بالتعاون مع شركائها الرئيسيين الضوء على باقة من التجارب المتنوعة والجاذبة في الإمارة، والتي من شأنها أن تلبي تطلعات زوارها، ويجمع هذا البرنامج المتنوع من الفعاليات العائلات والأصدقاء للاحتفال معا في العاصمة أبوظبي ومنطقة العين الخضراء بمناسبة عيد الاتحاد.

وسيقدم نخبة من الفنانين الإماراتيين حفلاً موسيقياً ضخما في الأول من ديسمبر في أبوظبي، حيث ستتاح فرصة للحضور لمشاهدة الفنان حسين الجسمي، والفنانة بلقيس، والفنانة أحلام، والاستماع إلى أجمل أغانيهم. وسيقدم النجوم باقة من الأغنيات الوطنية، إضافة إلى نخبة مختارة من أغنياتهم الخاصة، وذلك في جوٍ احتفالي ساحر يليق، وذلك في الاتحاد أرينا، في الساعة 07:00 مساء.

فيما ستحتفي منطقة العين أيضا بعيد الاتحاد الـ 52، حيث ستتخذ المناسبة هذا العام رونقا خاصا باجتماع كوكبة من أهم أصوات الإمارات والخليج العربي وهم الفنان الإماراتي عيضه المنهالي، والفنانة اللبنانية ديانا حداد، والفنانة العراقية أصيل هميم في ميدان العين.

ويعكس هذا البرنامج مدى ثراء المشهد الموسيقي في الإمارات، وسيمنح المجتمع المحلي والزوار فرصة الاستمتاع بأعذب الموسيقى العربية الأصيلة والمعاصرة، وذلك في الثاني من ديسمبر، في تمام الساعة 7 مساء.