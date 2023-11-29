دبي تعزز مكانتها وجهة إعلامية عالمية رائدة

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دبي استقطاب المزيد من وسائل الإعلام العالمية الرفيعة المستوى، وذلك على صعيد التوزيع والبث وكذا المقر، بفضل مكانتها المتميزة عالمياً، علاوة على دورها ومقوماتها النوعية في إنجاح أعمال هذه الجهات. وفي الصدد، أعلنت مجموعة «Hola !»، أخيراً، إطلاق مجلّتيها «Hello! Indo-Arabia» و«Hello! Arabia»، في دبي والإمارات عامة ودول الخليج كافة، بجانب افتتاح مكاتب لها في الإمارات بوجه عام، وذلك بالتعاون مع رائد الأعمال المشهور سوداكار أدابا.

إذ تعزز المجلتان، بمحتواهما الغني، واقع تميز المحتوى الإعلامي المتخصص بعالم المشاهير والجمال والفن والثقافة في منطقة الخليج العربي، مقدمتين في هذا التوجه، زخماً من الجمال والأناقة من خلال «Hello ! Indo-Arabia» و«Hello ! Arabia» المختصّتين في عالم الرفاهية والفخامة. وستحمل كلّ مجلة نفحات عربية مميزة وتعرض حياة مجموعة من الشخصيات الوطنية الفاعلة والمؤثرين وصنّاع القرار إلى جانب أسماء دولية متألقة؛ متوجهةً إلى القارئ المعاصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستصدر «Hello ! Indo-Arabia» باللغة الإنجليزية في حين تصدر مجلة «Hello ! Arabia» بالعربية؛ بالإضافة إلى موقع إلكتروني لتعزيز اندماج أكبر شريحةٍ من عشّاق الرفاهية والرقي في المنطقة. وسيعزز سمعتَهما تغطية الأحداث الفنية المبهرة وفعاليات حياة المشاهير التي لا يمكن تفويتها، والتي باتت إحدى مزايا الشركة الشهيرة.

وستقدّم كلتا المجلتين محتوى تحريريا عالي الجودة في المنطقة مع مكاتب لهما في دولة الإمارات العربية المتحدة وكلٍّ من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مجموعة من المساهمين من دولٍ مختلفة؛ وستصدران على أساس شهري وتُوزّع «هولا» في كل من دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان ومصر والمغرب.

اشتهرت مجلة «Hello!» التي لطالما لمعت كنجمة متألقة في سماء مجموعة «Hola!» بمحتواها الإيجابي وأخبارها الحصرية في عالم المشاهير وأصحاب الفخامة والترفيه والعطاء وغيرها من المواضيع الشيّقة. ويقول سوداكار أدابا: «يسرّنا ويشرّفنا أن نقدّم هذه الجوهرة في عالم الجمال والتميّز إلى جمهورنا الحبيب في منطقة الخليج».

ويضيف رئيس مجلس إدارة مجموعة «Hola!» إدواردو سانشيز بيريز قائلاً: إنّه لفخرٌ لنا أن نضم مجلتي «Hello! Indo-Arabia» و«Hello! Arabia» إلى عائلتنا ليتمكّن الجمهور في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاستمتاع بأجمل وأجدد الأحداث والأخبار الحصرية والفعاليات الراقية التي تدور من حولهم.

تم تعيين فرح مهتا لمنصب رئيسة تحرير مجلة «Hello! Indo-Arabia» إذ تتمتّع بخبرةٍ تزيد على 20 عامًا في المجال في منطقتي الهند والشرق الأوسط؛ كما عُيّنت المستشارة التجارية سمر بواب مديرةً للنشر في المجموعة للدفع قدماً بالعلامة التجارية. هذا وسيتم الإعلان عن منصب رئيس تحرير مجلة «Hello! Arabia» في وقت لاحق.