«سينما عقيل في 25 ساعة» تجربة سينمائية وثقافية في دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سينما عقيل، عن افتتاح موقع خارجي يعمل بشكل موسمي، تحت اسم «سينما عقيل في 25 ساعة»، في فندق 25 آورز في دبي. وتستقبل سينما عقيل في 25 ساعة جماهيرها، لتقدم لهم تجارب سينمائية وثقافية استثنائية في قلب دبي.

وتستضيف سينما عقيل في 25 ساعة عروضاً مجانيةً بشكل كامل، لأربع مرات في الأسبوع: أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، حيث تبدأ الأفلام عادةً بين الساعة 7:30 مساءً و8:00 مساءً. وسيقدم كل موسم، بدءاً من نوفمبر إلى مايو 2024، برنامجاً جديداً من الأفلام المتنوعة والمختارة بعناية لكل شهر. وسيكون المكان بكامله مفتوحاً يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساءً، ما يسمح للضيوف بتجربة تنوع الأنشطة في المساحة، من خلال التجهيزات والتفاعل الاجتماعي ما بين بعضهم، وتجربة محلات المعروضات.

تتميز سينما عقيل في 25 ساعة، بأسقف عالية مثيرة للإعجاب، ما يخلق أجواء واسعة وجذابة.

وقالت بثينة كاظم مؤسسة سينما عقيل: «سينما عقيل في 25 ساعة، هي أكثر من مجرد سينما، إنها مركز نابض بالحياة، حيث تتلاقى السينما والثقافة، ما يعكس الروح الديناميكية لدبي. تقديم تجربة فريدة من نوعها من سينما عقيل في فندق 25 آورز، بمثابة علامة بارزة في مهمتنا لدعم الثقافة والفنون السينمائية، مع عرض السينما العالمية للجماهير في المنطقة. نتطلع إلى تعزيز التجربة السينمائية في دبي، المدينة الديناميكية التي تجسد وطننا».