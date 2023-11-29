ثقافية دبا الحصن تحتفي باليوم الوطني 52

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دبا الحصن – البيان

استضاف مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن نخبة من شعراء الوطن المتميزين بجلسة وطنية شعرية، الشاعرة علياء العامري مستشار قانوني وناشطة وطنية والشاعر عامر الشبلي مهتم بالأدب الشعبي وفنونه الشعرية، حيث تغنى كل منهما بقصائد وطنية.

احتوت الجلسة على محاور عدة عبر فيها الشعراء عن حبهم وفخرهم بالوطن والانتماء إليه، حيث تربى عليه أبناء دولة الإمارات وكل من يعيش على أرضها، وحكاية عشق أبنائه لوطنهم، حيث تحدثت علياء العامري عن أهمية إيجاد الحس الوطني بداخل كل مواطن وتنمية الشعور بالوفاء والولاء لصناع الاتحاد الذين أسسوا هذا الوطن العريق الشامخ.

وتحدث عامر الشبلي قائلاً في حب الوطن تجتمع القلوب وتتلاقى الأرواح لتنسج من مكنون الحب روائع من طراز فريد يعانق فيها المبدعون الوطن، ويستلهمون من ألوان علمه حكايات تستحق أن تروى.

جددت وفاء خلفان الغول مسؤولة مكتب الدائرة بدبا الحصن بكلمة لها عن الوطن الولاء لقيادة الدولة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، قائلة تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر بالذكرى الثانية والخمسين لقيام الاتحاد، معبرة عن معاني الولاء والاعتزاز بهذا الوطن وقيادته وعن فخرهم بتاريخه المجيد وتراثه الغني بالإنجازات المشهودة في شتى المجالات.

وصاحب الفعالية معرض للفنانة التشكيلية هيام الزرعوني وعازف القانون عدي السليمان وفنانة الخط العربي دلال الظنحاني واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين.