عددان جديدان من «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة – البيان

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صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «51» من كل من مجلة «الوسطى» ومجلة «الشرقية»، عن شهر ديسمبر 2023، واشتمل العددان على موضوعات سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية.

مجلة «الشرقية»

خصص العدد 51 من مجلة «الشرقية» باب «إنجاز»، لتسليط الضوء على تدشين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، لاستراحة شيص، وتوزيع سندات ملكية محالّها التجارية على المواطنين، ما يعد إيذاناً بانطلاق منطقة شيص نحو آفاق الاستثمار والجذب السياحي.

ومن اللقاءات المجتمعية، نقرأ في باب «درب القمة»، لقاء مع أحمد علي جمعة بن حيدر، وهو من النماذج الشابة التي يحتذى بها في دروب الاجتهاد والنجاح، وفي «ملامح أصيلة»، حوار مع سعيد سالم النقبي من كلباء، نتعرف منه إلى جوانب من الحياة الماضية، وما فيها من قيم ثقافية واجتماعية أصيلة، وفي «مربي أجيال»، حوار مع حسن موسى الجابري، وهو من أبرز الكوادر التعليمية في مدينة كلباء.

كما نقوم في باب «على الرحب» بجولة في بحيرة كلباء، لنستكشف معالمها الجمالية والسياحية، وفي «تحت الضوء»، تقرير عن الملتقى البلدي الأول، الذي نظمه المجلس البلدي في خورفكان.

ومن اللقاءات الشبابية، لقاء في باب «اشتغال»، مع عبير عبد الله محمد مصممة أزياء موهوبة من كلباء، تحكي عن تجربتها في عالم التصميم، وآخر في «مسار» مع فيصل علي النقبي، وهو من الصحافيين المتميزين، الذين خاضوا معترك الإعلام الرياضي في الدولة بنجاح، وفي «ميدان» مع جمال إبراهيم الدرمكي، ابن نادي اتحاد كلباء، الذي أكمل فيه مسيرته كلاعب، ليتوجه بعدها إلى مجال التدريب، وتقرير عن الفتى حامد سعيد المزروعي من منطقة وادي الحلو، الذي انجذب للعبة الريشة الطائرة، وغير ذلك من التقارير والمقالات التراثية من المنطقة الشرقية.

مجلة «الوسطى»

وخصصت مجلة «الوسطى» باب «إنجاز» لسوق الجبيل بمدينة الذيد، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤخراً، ليوفر لأهل المدينة كل ما يحتاجونه من الأسماك واللحوم والخضراوات الطازجة، وغيرها من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، ويفتح أمام أبناء المدينة فرصاً استثمارية واعدة.

وفي باب «درب القمة»، حوار مع الدكتور المهندس سلطان علي الكتبي، الذي استطاع خلال سنوات من المثابرة والاجتهاد، صُنع مسيرة مهنية وأكاديمية متميزة، وفي «ملامح أصيلة»، حوار آخر مع المستشار الأسري مهير عبيد الطنيجي، وفي «تحت الضوء»، نرصد فعاليات الدورة الخامسة من معرض المغامرات والتخييم، التي احتضنتها مدينة الذيد، وفي «على الرحب» نسلط الضوء على منطقة خطم، وما تتمتع به من أصالة وميزات سياحية.

كما يتضمن العدد مواضيع أخرى ثرية، وباقة متنوعة من الأخبار والتقارير والتغطيات الصحافية الحصرية، التي ترصد الحراك التنموي والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية والتراثية في المنطقة الوسطى، كما يتضمن الوقفات ومقالات الرأي الراتبة لكُتّاب المجلة.