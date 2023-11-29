مبدعو العالم يبحثون في دبي تطور عالم التصميم

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي، في 9 ديسمبر المقبل، كوكبة من أبرز المتخصصين في العالم بمجال الفن والثقافة.

وسيقدم المشاركون سلسلة من ورش العمل، التي تتعمق بمبادئ عالم التصميم المدني في دول الخليج العربي، وبالدور المحوري، الذي يؤديه الفن العام في تعزيز انتماء السكان إلى مدنهم.

ستشكل هذه الفعالية، التي تنظمها مؤسسة «إنلوكو» في دبي وتمتد ليوم واحد، منصة لأبرز المتخصصين، الذين سيستعرضون من خلالها موضوعات مهمة، تخص عالم التصميم في المنطقة، ويرسمون مسيرة تطورها على مر العصور. ستتألف الفعالية من ست جلسات تفاعلية على مدار اليوم، وستجمع فنانين محليين وخبراء عالميين، بمن فيهم جورج كاتودريتيس، رئيس قسم العمارة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وإيفرت فيرهاغن، خبير في التمدن، ومستشار في مجال المنتزهات والمساحات العامة وغير ذلك، فضلاً عن فنانين مشهورين عالمياً مثل فيليبو مينيلي ونيدا سلمانبور.

وسيستعرض المشاركون كيفية استخدام الفن العام والتمدّن لمعالجة القضايا البيئية، وتعزيز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.