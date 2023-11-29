جمعية التراث العمراني تطلق مبادرات داخلية وخارجية لدعم أنشطتها

المصدر: دبي ـــ وام

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أطلقت جمعية التراث العمراني بالدولة مبادرات داعمة لأنشطتها تمثلت في إطلاق باقة الرعايات لفعاليات الجمعية وهي الرعاية الماسية بدعم يبلغ ثلاثين ألف درهم والرعاية الذهبية بقيمة عشرين ألف درهم والرعاية الفضية بقيمة عشرة آلاف درهم، لدعم إمكانات الجمعية وقدراتها المالية.

شكر ودعم

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الجمعية بدبي برئاسة المهندس رشاد محمد بوخش رئيس مجلس الإدارة شاكراً الرعاة الفخريين السابقين ودعمهم المتواصل الداعم لأنشطة وبرامج الجمعية ومشيراً إلى أن المبادرة تأتي وفق رؤية الجمعية «تراث حي برؤية مستقبلية» ورسالة تسعى إلى الحفاظ على التراث العمراني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوثيقه وتأهيله ونشر الوعي التراثي، وقيمها المرتكزة على إرث المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقولته: إن تراثنا هويتنا وإن من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل.

أهمية

وأضاف المهندس بوخش إن المبادرة تحقق أهداف الجمعية في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث العمراني وتوفير آلية للتعاون بين الجهات الرسمية والمؤسسات العامة المهتمة بالمحافظة على التراث العمراني وإعداد وتنسيق البرامج التدريبية والتعليمية للمتخصصين والمهتمين بالتراث العمراني، وفي إطار تنفيذ التوصيات الدولية الخاصة بالحفاظ على التراث.

شخصيات بارزة

وقالت منى يوسف آل علي أمينة سر الجمعية: إن الاجتماع اعتمد تنظيم الحفل السنوي للشخصيات البارزة والداعمة في مجال التراث من إمارات الدولة كافة ويتضمن تقديم العضوية الفخرية لعشرين منهم وذلك في شهر يناير من السنة المقبلة وطباعة كتاب «البناؤون القدامى في دولة الإمارات العربية المتحدة» للعضو الباحث حسن علي آل غردقة.

وأوضح عبدالرحمن نقي عضو مجلس الإدارة المسؤول الإعلامي بالجمعية أن مجلس الإدارة اعتمد تنظيم الدورة الثانية للمسابقة التراثية في ديسمبر المقبل، واعتمد المجلس البدء بإعداد وتنظيم دورة افتراضية عن الحفاظ على التراث العمراني مشيراً إلى البدء بإعداد وتنظيم المحاضرات والندوة الشهرية التراثية، كما اعتمد المجلس تنظيم رحلات شهرية داخلية في أرجاء الوطن.