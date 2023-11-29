«العويس» تنظم معرض «الإمارات في معجم العين» 5 ديسمبر

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في 5 ديسمبر المقبل، في سياق احتفالها بعيد الاتحاد 52 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، معرضاً للتصوير بعنوان «الإمارات في معجم العين» للمصور البحريني عبدالله الخان، الذي وثق بعدسته الكثير من مفردات الحياة في الإمارات، حيث كان يجوب إمارات الدولة ومدنها منذ العام 1963.

لقد استطاعت عدسة المصور عبدالله الخان بحرفية عالية أن توثق نشاطات الحكام والمسؤولين، وتعد صورته للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي التقطها العام 1966 من أبرز صور المعرض، والتي اعتمدت فيما بعد صورة رسمية للمغفور له الشيخ زايد. ولم يغفل عبدالله الخان الشخصيات العامة في الحياة اليومية من سياسيين وإداريين وتجار وغيرهم، ممن كان لهم حضور فاعل في الحياة الاجتماعية بشكل عام.

يضم المعرض 126 صورة بالأبيض والأسود متفاوتة الحجم ولكنها تنتظم في أضمومة واحدة يحملها موضوع الحنين والتوثيق فيرفع من شأنها في الوجدان ويزيد من حضورها المبهج في الأفئدة. يترافق المعرض مع ندوة للمصور عبدالله الخان بعد الافتتاح، وكذلك طباعة كتاب يحمل عنوان المعرض ذاته أعده الكاتب البحريني حسين المحروس.