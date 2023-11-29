«الشيخ زايد للكتاب» تعلن قوائمها الطويلة في «الترجمة» و«الفنون والدراسات» و«التنمية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، القوائم الطويلة المؤهلة للجائزة في دورتها الثامنة عشرة لسنة 2023 ــ 2024 لفروع «الترجمة»، و«الفنون والدراسات النقدية»، و«التنمية وبناء الدولة».

الترجمة

ضمّت القائمة الطويلة لفرع «الترجمة» 11 عنواناً من 7 دول عربية، وشملت: «في صحبة الوعي موسوعة بلاكويل عن الوعي» لسوزان شنايدر وماكس فيلمانز، وترجمه مصطفى سمير عبدالرحيم من العراق، و«العَالَمُ إرادةً وتمثلاً» لآرتور شوبنهاور، وترجمه سعيد توفيق من مصر، و«دليل كيمبردج في تاريخ الفلسفة العربية» لبيتر آدامسون وريتشارد تايلور، وترجمه أشرف منصور من مصر، و«العلمُ والوعي» لإدغار موران، وترجمه عز الدين الخطابي من المغرب، و«لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟» لايتالو كالفينو، وترجمته دلال نصر الله من الكويت، و«النّظرَة النّظميّة إلى الحَياة - رُؤيَة مُوَحّدَة» لبيير لويجي لويزي وفريتجوف كابرا، وترجمه مأمون الزائدي من ليبيا، و«الجسد في الغزل العذري» لجوخة الحارثي وترجمه زوينو آل تويّة من سلطنة عُمان، و«العلم الجديد» لجيامباتيستا فيكو وترجمه أحمد الصمعي من تونس، و«ما وراء الغرب: من أجل تفكير كوني جديد» لشتيفان فايدنر، وترجمه حميد لشهب من المغرب، و«ضحك النساء: قصّة سُلطة» لسابين ملكيور بونيه، وترجمه جلال العاطي ربي من المغرب، و«نظرية التأدب: بعض الكلّيات في استعمال اللغة» لبنلوبي براون وستيفن لفنسن، وترجمه هشام إبراهيم عبدالله الخليفة من العراق.

الفنون والدراسات النقدية

ضمّت القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» 11 عنواناً وهي: «تاريخ الغناء الشعبي من الموال إلى الراب» لـ د. ياسر ثابت من مصر، و«أدونيس في الإبداع والتنظير الشعري» لـ د. حسن الغُرفي من المغرب، و«فلسفة اللغة وسؤال المعنى: بحث في سيميائيات الاستعارة الفنيّة» لسعاد حمداش من الجزائر، و«زواج المبدعين» لشوقي بزيع من لبنان، و«نقد النقد الثقافي» لعبدالعظيم السلطاني من العراق، و«إعادة بناء النظرية النقدية من المنظور الشكلاني إلى معقول الخطاب» لعبدالفتاح أحمد يوسف من مصر، و«عنادل حجرية» لعدي جاسر الحربش من المملكة العربية السعودية، و«كل دا كان ليه» لفيروز كراوية من مصر، و«هايدغر في المتناول الفلسفيّ العربيّ» لمشير باسيل عون من لبنان، و«بنات آوى والحروف المفقودة» لهيثم الورداني من مصر/ ألمانيا، و«كتاب المسافات» لياسين النصير من العراق/ هولندا.

التنمية

ضمّت القائمة الطويلة لفرع «التنمية وبناء الدولة» العناوين التالية: «الأسماء الجغرافية - ذاكرة أجيال» لـ د.خليفة الرميثي من الإمارات، و«الدين في الفكر الفلسفي والاجتماعي الحديث» للدكتور عبدالإله دعّال من المغرب، و«المدرسة والذكاء» للدكتور مبارك ربيع من المغرب، و«النقلات الحضارية الكبرى» لـ د.مصطفى حجازي من لبنان، و«فلسفة الأمن» لـ د.رمزي المحواشي من تونس، و«سكة الترامواي» لسامي مروان مبيّض من سوريا/المملكة المتحدة، و«المُشترك الإبراهيمي والحوار الحضاري» لصلاح سالم من مصر، و«البينيّة في الأكاديميا العربيّة والإسلاميّة» لعلي الصالح مولى من تونس، و«العَرَبيّةُ لُغَةُ العَينِ» لـ د.فاطمة البكوش من تونس.