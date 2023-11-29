6 عروض في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

المصدر: الشارقة - البيان

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يشهد قصر الثقافة بالشارقة خلال الفترة 17 ـ 23 ديسمبر المقبل، أحداث النسخة السابعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات، بمشاركة 6 عروض مسرحية انتقتها لجنة اختيار العروض، والتي تشكلت من كل من الدكتور حبيب غلوم العطار، والفنان حسن رجب، والفنانة بشرى إيجورك.

والعروض المختارة هي: «المبدعون»، تأليف عثمان الشطي وإخراج مبارك ماشي، وإنتاج جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، و«جزيرة القمر» تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، إخراج عبدالله الحريبي، إنتاج مسرح خورفكان للفنون، و«الكناغر» تأليف وإخراج سالم التميمي، ومن إنتاج مسرح دبي الأهلي، و«الشبح الظريف» تأليف أحمد الماجد، وإخراج حمد عبدالرزاق، وإنتاج مسرح الشارقة الوطني، و«العالم الآخر» من تأليف حمد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، و«جوهرة الأرض» تأليف طلال محمود، إخراج صابر رجب.

كما تم اختيار كل من: هيفاء حسين، عبدالله صالح، فيصل الدرمكي، محمد حاجي، وسعيد الهراسي، أعضاء للجنة تحكيم هذه الدورة.