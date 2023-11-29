«وفرة قاحلة» .. حضور إماراتي طاغٍ في بينالي البندقية

المصدر: دبي - البيان

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اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركته الخامسة في المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية، من خلال معرضه الفني «وفرة قاحلة»، محققاً نجاحاً وإشادة عالمية واسعة.

وكان معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، قد افتتح المعرض في مايو 2023، وشهد المعرض 56.661 زائراً استكشفوا الدراسة البحثية، التي قدمها فيصل طبارة، العميد المشارك والأستاذ المشارك في كلية العمارة والفنون والتصميم بالجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويركز معرض «وفرة قاحلة» على تصور تحويل البيئات القاحلة إلى مساحات وفيرة، من خلال استكشاف الإمكانات المعمارية الكامنة في المساحات القاحلة بدولة الإمارات، وتحديداً في الهضاب الصحراوية والوديان والسهول الساحلية في جبال الحجر والبيئة المحيطة بها.

ممارسات متجذرة

وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: «شكل معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات محفزاً وملهماً للكثير من النقاشات حول الممارسات المعمارية المتجذرة في بيئتها والمعارف والخبرات المكتسبة في دولة الإمارات، والقدرة على التكيف والإمكانات والفرص، التي تتيحها تلك الخبرات عند دمجها بالتقنيات الحديثة، فمن خلال استكشاف سبل الجمع بين تلك الممارسات القديمة المتجذرة في بيئتها، والأدوات الحديثة قدم معرض «وفرة قاحلة» للجميع معارف وتجارب غنية من دولة الإمارات يمكن توظيفها والاستفادة منها، واعتمادها في المناطق التي تواجه أجواء جافة وبيئات قاحلة مماثلة نتيجة تحديات التغير المناخي، وأود أن اغتنم هذه المناسبة للتوجه بالشكر إلى الجامعة الأمريكية في الشارقة وكلية العمارة والفنون والتصميم على كل الدعم الذي تلقيناه، ويفخر الجناح الوطني لدولة الإمارات بتعاونه وجهوده المشتركة مع المؤسسات التعليمية المحلية في إطار التزامنا المستمر بدعم الجيل القادم من الكوادر الثقافية والقيمين الفنيين والباحثين، بجانب تسليط الضوء على الدراسات والأبحاث المحلية القادمة من الدولة».

وأضافت بن بريك: «بينما نقترب من إسدال الستار على فعاليات المعرض للعام 2023، نستمر في العمل استعداداً للمعرض الفني المتميز المرتقب، خلال العام المقبل ضمن المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية 2024، والذي سيقدمه الفنان الإماراتي عبد الله السعدي، تحت إشراف القيم الفني طارق أبو الفتوح».

بحث ملهم

من جهته، قال فيصل طبارة، القيم الفني لمعرض الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض الدولي للعمارة ضمن بينالي البندقية 2023: «شهدنا إقبالاً رائعاً وشغفاً بتصورات البحث الفني الملهم، الذي قدمه معرض «وفرة قاحلة» من قبل الجمهور المتعطش لاستشراف مستقبل يستفيد من إمكانات المساحات القاحلة، ويعمل بكل الطرق لتحويلها إلى مساحات غنية، وبينما نقترب من اختتام فعاليات المعرض نأمل بأن تكون مشاركتنا قد ألهمت الزوار، ووضعت بين أيديهم تصورات مفيدة وتجارب ودروساً». ورافق المعرض كتاب بعنوان «على مد البصر: مشاهد من وفرة قاحلة»، والذي شارك في تحريره كل من فيصل طبارة وميثاء المزروعي.