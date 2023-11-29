دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية للإبداع

المصدر: دبي – البيان

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وقع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرابطة الإيطالية لمصممي الديكور الداخلي المحترفين، وهي جهة مرموقة في عالم التصميم الداخلي في إيطاليا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال الإبداع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للتصميم والإبداع، ويعزز موقعها ضمن شبكة «يونسكو» للمدن المبدعة.

وحضر حفل التوقيع، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، ومنهم جوسيبي فينوكاريو، القنصل العام لإيطاليا، وعمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، وأنطونيو دي أنتونيس، رئيس الرابطة الإيطالية لمصممي الديكور الداخلي المحترفين، وخديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، وآنا باربرا، رئيسة مركز التميز في التصميم «POLI.design»، ودانييل أجوستينيلي، رئيس لجنة الجودة في الرابطة الإيطالية لمصممي الديكور الداخلي المحترفين، وجورجيو بالدانتوني، وبيرتيتو كارديلو، ضمن وفد رفيع المستوى من الرابطة الإيطالية لمصممي الديكور الداخلي المحترفين.

وفي معرض تعليقها على الشراكة، أشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الرابطة الإيطالية لمصممي الديكور الداخلي المحترفين، ستسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية بارزة للإبداع وتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي من بينها مضاعفة إسهام القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بحلول العام 2026.

وقالت خديجة البستكي: «نسعى من الشراكة الاستراتيجية مع الرابطة الإيطالية لمصممي الديكور الداخلي المحترفين إلى تزويد المواهب والشركات فرصاً وسبلاً جديدة لتوسيع شبكاتها، ووصولها إلى المزيد من الفئات المستهدفة وتعزيز مجالات التعاون، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي في مصاف أفضل ثلاث مدن إبداعية في العالم والتأكيد على التزامها الراسخ الإبداع والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضافت: «يطمح حي دبي للتصميم والرابطة الإيطالية لمصممي الديكور الداخلي المحترفين من هذه الشراكة إلى تبادل الموارد والمعرفة، وتزويد المحترفين في مجال التصميم الداخلي فرصاً إضافية لتحقيق النجاح والازدهار».

بدوره، قال أنطونيو دي أنتونيس، رئيس الرابطة الإيطالية لمصممي الديكور الداخلي المحترفين: «يعد حي دبي للتصميم عنوان الفن والابتكار في دولة الإمارات، إذ أسهم تأسيسه في التحفيز على الإبداع وجذب نخبة من أبرز العلامات التجارية والاستديوهات العالمية للتصميم والأزياء، إلى جانب رواد الأعمال والمبتكرين من كافة أنحاء العالم، وتطمح الرابطة الإيطالية من هذه الشراكة إلى تمكين المصممين الإيطاليين ودعم نموهم، ما يجعل من هذه الشراكة مع منظومة الإبداع الرائدة في دبي إنجازاً بارزاً لنا ولأعضاء الرابطة على حد سواء».

وبعد انتهاء حفل التوقيع، قام ممثلو الرابطة الإيطالية لمصممي الديكور الداخلي المحترفين بجولة ميدانية ضمن مختلف أنحاء حي دبي للتصميم، إذ اطلعوا على أسبوع دبي للتصميم ومعرض «داون تاون ديزاين» وزاروا معهد «فاد» للأزياء الفاخرة والأناقة ومعهد دبي للتصميم والابتكار.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية، إلى توفير فرص تعليمية جديدة، سواء كانت عبر الإنترنت (منصة مخصصة للتصميم)، حضورياً أو عبر برامج التبادل الطلابي، كما تأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، علماً أنها ستمهد الطريق نحو النظر في الفرص المتاحة اليوم للارتقاء بمنظومة الإبداع في دبي.