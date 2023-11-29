12 ديسمبر آخر موعد تقديم لـ «مسابقة الجداريات والفنون»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن ماركت الواجهة البحرية، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، تمديد الموعد النهائي للتقدم لمسابقة الجداريات والفنون للعام الجاري حتى 12 ديسمبر المقبل، تلبية للإقبال الكبير من الفنانين الراغبين بالمشاركة في المسابقة المرموقة من جميع أنحاء العالم.

وتماشياً مع أهداف عام الاستدامة، تشجع نسخة هذا العام، التي تنطلق تحت عنوان الفن من أجل التغيير، الفنانين على إطلاق العنان لإبداعاتهم لتسليط الضوء على القضايا البيئية الملحة، من خلال ابتكار جدارياتٍ تترك تأثيراً عميقاً، وتشكل مصدر إلهام لبناء عالم مستدام وواعٍ بيئياً.

ويحصل الفنان الفائز على جائزة بقيمة 30 ألف درهم وفرصة عرض لوحته الجدارية خلال موسم دبي للفنون 2024 في ماركت الواجهة البحرية، إضافة إلى عرضها في الماركت بشكل دائم. ويوفر تمديد موعد التقدم للمسابقة حتى 12 ديسمبر، فرصة للمزيد من الفنانين الموهوبين للمشاركة في المسابقة التي تحمل عنوان «الفن من أجل التغيير».