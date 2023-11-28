«كلمات» تعرض إصداراتها في أربعة معارض محلية وإقليمية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعزز «مجموعة كلمات» حضورها المحلي والإقليمي في أربعة معارض للكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت؛ حيث تشارك في «مهرجان العين للكتاب» و«مهرجان الكويت الدولي للكتاب» و«معرض إثراء» و«معرض جدة الدولي للكتاب»، خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر حتى 16 ديسمبر 2023، تجسيداً لأهدافها الرامية لتوفير مصادر المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة بين أفراد المجتمعات العربية بكافة جنسياتهم وفئاتهم العمرية.

وشاركت «دار كلمات» المتخصصة بنشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية والتابعة لـ«مجموعة كلمات» في «مهرجان العين للكتاب» الذي يقام من 19 حتى 25 نوفمبر في مدينة العين بأبوظبي، حيث يستقبل جناحها الزوار الصغار ويعرض لهم مجموعة من العناوين الشيقة التي أصدرتها الدار والتي تجسد أهداف المهرجان الرامية لبناء جيل قارئ مرتبط بتراثه، متمسك بهويته، معتز بقيمه المجتمعية الأصيلة.

وفي الدورة الـ46 من «مهرجان الكويت الدولي للكتاب» التي تقام في الفترة 22 نوفمبر حتى 2 ديسمبر بالعاصمة الكويتية بمشاركة 486 دار نشر من 29 دولة، ترسخ «مجموعة كلمات» حضورها بجناحين منفصلين يمثلان مؤسستين تابعتين لها وهما «كلمات» المتخصصة بكتب الأطفال واليافعين، و«روايات» المختصة بنشر الأعمال الأدبية العربية والمترجمة إلى العربية من لغات أجنبية، حيث يعرض الجناحان باقة من إصداراتهما الشيقة للزوار من جميع الفئات العمرية.

ورحّبت جناح «دار كلمات» بزوار معرض إثراء (معرض الكتاب للأطفال) الذي ينعقد بمدينة الدمام السعودية في الفترة الممتدة من 20 حتى 25 نوفمبر، ويستهدف الفئة العمرية 4 - 14 عاماً، مقدماً لهم مجموعة متنوعة من الإصدارات التي تُثري مخيلتهم وأفكارهم الإبداعية وتتيح لهم استكشاف عوالم عجيبة مليئة بالحكايات والقصص التي تلهمهم وتسهم بتنمية معارفهم وثقافتهم.

وتشارك «مجموعة كلمات» في «معرض جدة الدولي للكتاب» الذي تنظمه «هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية» خلال الفترة الممتدة من 7 وحتى 16 ديسمبر، وتستضيف فيه أكثر من 600 دار نشر، وتقدم أبرز إصداراتها لجمهور الكتاب والقراءة في المملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أن مشاركة «مجموعة كلمات» في هذه المعارض تأتي في إطار حرصها على المساهمة في النهوض بالمشهد الثقافي العربي، وتجسيداً لرؤيتها في التواصل مع جمهور القراء والكتاب من خلال التواجد في نخبة من أبرز معارض الكتاب العالمية.