«الجليلة لثقافة الطفل» تطور مهارات الصغار في مخيمها الشتوي

المصدر: دبي ـــ البيان

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مساحة إبداعية واسعة تمنحها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» للمشاركين في المخيم الشتوي لمركز الجليلة لثقافة الطفل، الذي يقام تحت عنوان «أطلق إبداعاتك الفنية»، ويعقد على مدار أسبوعين، يبدأ الأول من 11 وحتى 15 ديسمبر المقبل، ويقام الأسبوع الثاني في الفترة من 18 وحتى 22 من الشهر نفسه، وسيشهد المخيم تقديم باقة متنوعة من ورش العمل الفنية التي تُمكن الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً من تعلم مختلف فنون الموسيقى والأداء المسرحي، واكتشاف أسرار الرسم والتصميم وتقنيات الرسوم المتحركة، والتعرف إلى جمال الخط العربي، إلى جانب تعلم أساليب صناعة الفخار، وغيرها. ويأتي المخيم في سياق جهود الهيئة الهادفة إلى تحفيز الأطفال على التعبير عن مواهبهم والتعريف بإمكاناتهم.

بيئة تعليمية

وفي هذا الإطار، أكد عادل عمر، مدير أول لإدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل أن المخيم الشتوي يمثل بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المرح والأنشطة الثقافية والفنية المختلفة التي تُكسب الأطفال مهارات جديدة. وقال: «تسعى دبي للثقافة عبر هذا المخيم إلى احتضان الموهوبين الصغار، وتأهيلهم إبداعياً وثقافياً عبر اكتشاف قدراتهم ودعم وتطوير مهاراتهم باستخدام أساليب متعددة تسهم في تعزيز روح الاستكشاف والابتكار لديهم»، مشيراً إلى أن المخيم يوفر للأطفال عبر سلسلة أنشطته فرصاً استثنائية تساعدهم على تنمية خيالهم واستثمار قدراتهم العقلية والجسدية في تعلم مختلف الفنون الأدائية والمسرح والموسيقى والحرف اليدوية، ما يؤثر إيجاباً فيهم ويعزز ثقتهم بأنفسهم، ومبيناً أن المخيم سيشهد في يومه الأخير تنظيم حفلٍ موسيقي للأطفال، إلى جانب إقامة معرض فني متكامل لإنتاجاتهم الإبداعية.

مجموعات

وفي فترة المخيم، سيتم توزيع الأطفال على مجموعات عمرية منفصلة، لتمكينهم من المشاركة في العديد من ورش العمل الفنية التي تبدأ بجلسات الرقص واللياقة البدنية الهادفة إلى تهيئة الصغار وإعدادهم للمشاركة في أنشطة المخيم الإبداعية، ومن بينها ورش «الخزف» التي ستتيح لهم فرصة التعرف إلى تقنيات تشكيل الطين واستخدام العجلة، وكذلك ورش الفنون والتصميم التي ستعرفهم بتقنيات الرسم والفن المعاصر وإعداد اللوحات وطرائق إنشاء الرسوم المتحركة، وسيتمكنون عبر ورش مختلفة من اكتشاف جمال الموسيقى والتعرف إلى أنواع الآلات الموسيقية وطرائق العزف عليها، بينما سيكتشفون عبر ورش المسرح أهمية فنون الأداء وطرائق التعبير عن أفكارهم ما يعزز ثقتهم بأنفسهم.