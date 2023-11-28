«الشارقة للكتاب» يبرم شراكات واتفاقيات في «معرض الكويت»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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بحثت «هيئة الشارقة للكتاب» فرص التعاون والعمل المشترك وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي مع عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الثقافية العربية والأجنبية ونخبة من ممثلي كبرى دور النشر العربية والأجنبية، وناقشت أهمية توحيد الجهود بهدف التغلب على التحديات التي تواجه صناعة النشر العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار في مجالات النشر والتوزيع والترجمة والحقوق والكتب الصوتية والإلكترونية، وغيرها من الصناعات الإبداعية.

اجتماعات

جاء ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ46 من «معرض الكويت الدولي للكتاب»، التي ينظمها «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» حتى 2 ديسمبر في أرض المعرض الدولية تحت شعار «شغفك له كتاب» بمشاركة 486 دار نشر من 29 دولة، 18 منها عربية و11 أجنبية، تعرض أكثر من 170 ألف عنوان، منها 11 ألف عنوان من إصدارات 2023.

إصدارات

وعرضت الهيئة في جناحها قسماً لعدد من دور النشر والمؤسسات الثقافية الإماراتية والعربية، كما استقبل وفد الهيئة في جناحها عدداً من الوزراء والشخصيات الدبلوماسية والثقافية وممثلي دور النشر المشاركة في المعرض، وناقش معهم المشاركات القادمة للهيئة في معارض الكتب العالمية العربية والأجنبية.

اجتماعات

واجتمع الوفد مع عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، وأهداه موسوعة حول تاريخ عمان بعنوان «سلطان التواريخ» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

واستعرض وفد الهيئة جهود الشارقة في تعزيز صناعة الكتاب العربي والعالمي، وما تتيحه من خيارات وفرص تضعها بين أبرز عواصم الثقافة في العالم، وتوقف الوفد عن عدد من المبادرات والمؤسسات المنضوية تحت مظلة الهيئة، ومنها «مكتبات الشارقة العامة» و«المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، أول منطقة حرة متخصصة بالنشر والطباعة في العالم.

مستقبل مشرق

وقال فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية: «تجسد مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في الدورة الـ46 من معرض الكويت الدولي للكتاب المشروع الثقافي والحضاري لإمارة الشارقة، الذي يؤمن بأن المعرفة والكتاب جسور تواصل حيّة بين المجتمعات وتوسيعها وفتح الأفق أمامها يسهم في بناء مجتمعات المعرفة، ويرسي قيماً نبيلة مشتركة، ويرفع الوعي بأهمية الحوار والتواصل في الوصول لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة».

يشار إلى أن مشاركة «هيئة الشارقة للكتاب» في «معرض الكويت الدولي للكتاب» 2023 تأتي ضمن سلسلة من مشاركاتها في عدد من المعارض الدولية، منها «معرض سيول الدولي للكتاب» الذي احتفى بالشارقة ضيف شرف دورته للعام الجاري، و«معرض عمّان الدولي للكتاب» في سبتمبر، و«معرض الرياض الدولي للكتاب» في أكتوبر، والتي تعكس رؤية الهيئة للمساهمة في إثراء المشهد الثقافي في المنطقة والعالم، وتعزيز التواصل والتبادل المعرفي مع كبرى معارض الكتاب العالمية.