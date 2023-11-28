الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي يصوغان لوحات الإبداع في دبي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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تعزز معارض الفنون الرقمية في دبي حضور تجارب استثنائية للفنون التشكيلية الممزوجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف مواكبة المشروعات المحلية لسوق الأعمال الفنية العالمية وإسهاماتها التفاعلية، وتتبنى هذه المعارض مفاهيم فنية جديدة وتحمل توقيع المواهب الناشئة في المنطقة.

إبداع معاصر

وعن أهمية المعارض الفنية الرقمية في ترسيخ حضور الفنان الإماراتي في خريطة الإبداع في مجال الفنون البصرية تقول القيمة الفنية دانيا التميمي: إن المعارض الفنية الرقمية وتقنيات الذكاء لاصطناعي من أهم المحطات التي سيستفيد منها المجتمع الإبداعي الإماراتي والأمر لا يعني الفنان وحده، وإنما يعني العالم أجمع أيضاً، وهذا ما يدعونا إلى أن نغير مفاهيمنا، وطريقة تفكيرنا وتلقينا فلسفة الجمال والإبداع عبر خوض تحديات متجددة في هذا المجال نظراً للتعقيدات المشتركة المنوطة بالاعتبارات الجمالية والثقافية والسياقية والتصورية.

وتابعت: في المعارض الرقمية التي تحتضنها دبي، يقدّم المشاركون أحدث الآراء ووجهات النظر والتقنيات والأعمال، عن كيف للفن الرقمي المعاصر أن يساعد على ابتكار أعمال فنية أصلية وجمالية وذات محتوى مهم يفيد المشروعات الثقافية ويعزز حضور الذكاء الاصطناعي صديقاً للإبداع الإنساني المعاصر.