بطولة فزاع لليولة تنطلق في المرموم

المصدر: دبـي - البيان

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وسط حماس الجماهير التي ملأت مدرجات قلعة الميدان في القرية التراثية بمنطقة المرموم، انطلقت النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، بإقامة الحلقة الأولى التي أعلنت التحدي منذ ضربة البداية في منافسة قوية ومثيرة لتحقيق حلم التتويج ببطولة فزاع لليولة ـ كأس المراجل.

وكشفت الحلقة الأولى عن التطور الكبير الحاصل على البطولة، والتي قامت بها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، من خلال القيام بالعديد من التغييرات على الميدان بغية ظهور البطولة بالشكل الأمثل، وتهيئة أجواء مناسبة لمساعدة اليويلة في تقديم الأداء الأفضل، ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بهذه البطولة البارزة في روزنامة موسم بطولات فزاع، ووفق الخطة الاستراتيجية للمركز لرفع معدل الوعي تجاه الإرث الإماراتي الأصيل بكل تفرعاته.

برنامج تدريبي

وسبق انطلاق الميدان 19 خضوع المتأهلين لتدريبات يومية مكثفة تحت إشراف مجموعة من خيرة الخبراء والمدربين على جميع التحديات التي يتضمنها البرنامج، وذلك من أجل ضمان ظهورهم بالصورة الأمثل في هذه البطولة التي تعدّ الأعرق بين بطولات فزاع، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بوضع برنامج تدريبي شامل ومتكامل، امتد لشهر ونصف لتهيئة وصقل مهارات المشاركين في نسخة هذا العام. وتنافس في الحلقة الأولى أربعة مشاركين وجاء بالمركز الأول اليويل عبدالله سعيد الكتبي من إمارة الشارقة، وثانياً سعود خالد فولاد من إمارة دبي، اللذان حجزا أول بطاقتين للتأهل إلى المرحلة الثانية من التحديات بعدما حقق الكتبي 75 علامة، وبن فولاد 65 علامة، فيما جاء بالمركز الثالث جمعة حميد بن ركاض آل علي من إمارة أم القيوين، برصيد 60 علامة، وبالمركز الرابع خالد حمد الأحبابي من مدينة العين. واعتمدت اللجنة المنظمة إقامة 6 تحديات، بدأت باليولة التي تمنح 25 علامة، تلاها عد القصيد 15 علامة، والسباحة 15 علامة، والرماية 15 علامة، وتحدي الموروث 10 علامات، وسباق الهجن 20 علامة.

أداء جميل

وقدم المشاركون أداءً جميلاً وتنافسياً في مهارات اليولة على إيقاع أغنية «راعي العزّ» من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان فايز السعيد، وأشرف على التحكيم خليفة بن سبعين، وقدم الحلقة راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم. وفي تحدي السباحة لمسافة 25 متراً والتي تتواصل منافساتها في مجمع حمدان الرياضي، كسب السباق عبدالله سعيد الكتبي وسعود خالد فولاد، لينالا 15 علامة.

تفوق

وفي تحدي الرماية التي أقيمت بشكل مباشر على مسرح الميدان، تفوق جمعة حميد بن ركاض آل علي، وعبدالله سعيد الكتبي ليحقق كل منهما 15 علامة. أما في عد القصيد، التي قام بتحكيمها الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركون قصيدة من كلمات الشاعر محمد بن خميس المزروعي، بعنوان «يابن خميس الطايف.. يوم من الأيام» وتفوق فيها سعود خالد فولاد، وجمعة حميد بن ركاض آل علي. وفي سباق الهجن الذي تم تصميم مضمار خاص به، ليكون خط النهاية داخل قلعة الميدان، في خطوة تُحسب للجنة المنظمة للبطولة، حيث أكسبت السباق الكثير من الإثارة والندية، وفيه تفوق عبدالله سعيد الكتبي وسعود خالد فولاد، حيث استقبلت المطيتان الفائزتان بالزعفران، وليكسب كل منهما 20 علامة.

تفاصيل جمالية

وعبر عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن أمله بأن يكون الموسم الجديد على خطى السنوات الطويلة التي قطعتها هذه البطولة، وقال: نضع 24 سنة من الخبرات المتراكمة في خدمة بطولة فزاع لليولة للخروج بالصورة التي تليق بحجم وعراقة هذه البطولة.

وأضاف: نسعى دائماً للتطوير المستمر من دون التأثير على المضمون التراثي والوطني لهذا البرنامج، فنحن نعمل على أن تكون التغييرات هي بشكل تطوير وتحديث على المكان ليصبح أكثر خدمة للبرنامج، واختيار التحديات التي تتناسب مع مضمون ومحتوى البطولة، وتمنحها الكثير من التفاصيل الجمالية، خصوصاً تلك التي طرأت على مسرح الميدان، حيث أعطت المكان خصوصية لما حمله من تفاصيل تضم رموز التراث الوطني الإماراتي مجتمعة في مكان واحد.