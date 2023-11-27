«كلمات» تجمع بين الثقافة والإنسانية في «فن أبوظبي»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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جمعت مشاركة «مؤسسة كلمات» في معرض فن أبوظبي، بين الفن واللغة والثقافة العربية ومعاني الإنسانية، من خلال عرضها لمجموعة من المنتجات، تحمل تصميم الفنان الإماراتي محمد المنصوري، سفير مؤسسة كلمات، والذي يتولى أيضاً تصميم الحملة البصرية للمعرض في دورته الخامسة عشر.

من خلال هذه المشاركة، فتحت مؤسسة كلمات الباب لمجتمع الإمارات والمقيمين على أرض الدولة، ليكونوا جزءاً من مسيرة المعرفة الإنسانية، إذ تخصص المؤسسة عائدات بيع المنتجات لدعم مبادرة «تبنَّ مكتبة»، التي تستهدف تزويد الأطفال النازحين واللاجئين والمحرومين بمكتبات متنقلة، تحتوي كل واحدة منها على 100 كتاب باللغة العربية.

وأكدت هذه المشاركة رؤية مؤسسة كلمات في دعم الأدب والثقافة واللغة العربية، وتشجيع القراءة بين الأجيال الجديدة، وإيصال العلم والمعرفة إلى الأطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة، كونهم الأكثر حاجة لأدواتها لتحقيق نهضتهم، وصناعة ظروف تليق بإنسانيتهم.