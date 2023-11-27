«الأصيل» كلمة سنة 2023 في قاموس ميريام ويبستر

المصدر: دبي ــ إليازية البدواوي

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كل عام يطلعنا قاموس «ميريام ويبستر» على كلمة العام التي أقرها المعجم لهذه السنة 2023 لتتقاطع ومعاني «الأصالة والصدقية والموثوقية»، فأصبحت مفردة «الأصيل» الكلمة التي انقسم في شأنها واجتمع عليها كل من في العالم المعاصر لتقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام «تشات جي بي تي» لشركة «أوبن آي»، كما أنه العام الذي قرر فيه إيلون ماسك تغيير «تويتر» ليصبح «إكس»، وهو نفسه في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي في فبراير الماضي، كان قد حض قادة الشركات والسياسيين والوزراء وغيرهم على «التحدث بمنتهى الصدق والصحة والأصالة» في وسائط التواصل الاجتماعي.



أزمة



«كن صادقاً مع نفسك في عصر يقاسي من الزيف ويعيش حقبة ما بعد الحقيقة»، لعل ذلك ما كان يحاول المعجم إيصاله لنا، وخصوصاً بعدما قال رئيس تحرير معجم «ميريام ويبستر»، بيتر سوكولوفسكي، في مقابلة حصرية لوكالة أسوشيتد برس، إن سنة 2023 قد شهدت ما يمكن وصفه بـ«أزمة تتعلق بالصدقية»، وهذا ما تؤكده كثافة البحث عن مفردة «الأصيل» بشكل روتيني في الموقع الشبكي للمعجم الشهير.

أصيل

ندرك أن المفردة تضج بالمعاني، وهي أصلٌ للعديد من المفردات الموازية، وعند انشغالنا بالبحث نجد أن الأصالة تعني «أوريجنال» أو أن يكون الشيء أصلياً بعيداً عن الزيف، ولأخذ هذا المعنى لفضاء أسمى، نراه لصيقاً بالشخص الأصيل في روحه وشخصيته ومعانيه لكي يستحق القبول المجتمعي، أو حتى باعتقاده بأنه إنسان يتمازج في أطباعه مع الحقيقة أو يستند إليها، ولعل المعنى الأوضح لمفردة العام يُلتَمس من «التوافق مع كل ما هو أصلي من أجل إعادة إنتاج تلك المزايا الأساسية»، وفقاً لصحيفة «ذا إندبندنت».

ولا يتعمق فريق سوكولوفسكي في الأسباب التي تجعل الأشخاص يتجهون إلى القواميس ومواقع ويب بحثاً عن كلمات بعينها، بل بدلاً من ذلك يتابعون البيانات المرتبطة بازدياد البحث والأحداث العالمية المرتبطة بها، ليرصدوا هذه المرة ثباتاً في الاهتمام العالمي المتزايد بـ«الأصيل/الأصلي/الموثوق به» في موقع المعجم.

وفي المقابلة، تساءل سوكولوفسكي: هل يمكننا أن نثق بما إذا كان الطالب هو من كتب ورقة بحثية في زمن «تشات جي بي تي»؟ وهل يمكننا الوثوق بحقيقة إدلاء أحد السياسيين بتصريح ما؟ لافتاً إلى أننا أحياناً لم نعد نثق بما تراه أعيننا وتسمعه آذاننا، وهنا نأتي لاستشفاف يتمثل في إدراك يتجسد كلما تساءلنا عن صحة الأشياء أو الأشخاص أو المواقف، فأصبحنا كائنات تقدر فعل الأصالة بشكل أكبر.