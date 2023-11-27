«من ذاكرة الأوائل» يختتم برامج «العين للكتاب»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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اختتم مركز أبوظبي للغة العربية، أول من أمس، في بيت محمد بن خليفة، بمنطقة العين الخضراء، فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023، وذلك ضمن أجواء حافلة بعبق الثقافة والمعرفة، من خلال تنظيم البرنامج الثقافي «من ذاكرة الأوائل» للسفارة الثقافية لدولة الإمارات لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وحضر حفل الختام الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، والدكتور رامي إسكندر مدير إدارة التربية والقائم بأعمال مدير إدارة الثقافة بالألكسو، والدكتور أحمدو حبيبي الخبير بإدارة الثقافة بالألكسو، والإعلامية والكاتبة د.بروين حبيب، ونخبة من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية.

وقال الدكتور علي بن تميم في كلمته: «يجمعنا في ختام «مهرجان العين للكتاب 2023»، برنامج «ذاكرة الأوائل»، فكوكبة الفنانين المشاركين في شرح هذه الذاكرة على طريقتهم قدموا سيرة استثنائية للكلمة واللون والنغمة، فأبدعوا في التعريف بمكانة اللغة العربية وجمالها البديع، وروحها الشاعرة المستندة إلى الحكمة والإبداع، والمبنية على قيم التسامح والسلام».

وبدأت فعاليات برنامج «من ذاكرة الأوائل» بافتتاح معرض فني لمجموعة من الفنانين العرب، في مقدمتهم الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، والفنانة المصرية سلمى البنا، والفنان والخطاط اللبناني عمر صفا، والفنانة اللبنانية آية شريفة، والفنانة الإماراتية فاطمة الظاهري، ونخبة من الفنانين الآخرين، الذين حرصوا على تقديم مجموعة من الأعمال المستوحاة من جماليات اللغة العربية، والثقافة البحرية للإمارات.

وقالت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان: «أتقدم بالشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة، فلولا رؤيتها الحكيمة وجهودها لما استطعنا أن نسعى لمستقبل مشرق واعد، ومنذ اللحظة الأولى أدركنا أن مهمة السفارة الثقافية جاءت تكريماً وتقديراً لدولة الإمارات في المقام الأول، والتي لم تدخر جهداً في فتح أبواب الحوار والتعاون الثقافي مع عالمنا العربي والعالم، وتسخير كافة الإمكانات»، وأوضحت أنه تم تنظيم برامج في عدد من الدول العربية والأجنبية، وكان لمنظمة الألكسو دور أساسي في تنفيذ المبادرات والجوائز المبتكرة والجديدة، التي تعنى بالثقافة والفن.

وعلى منصة التكريم، قدم الدكتور رامي إسكندر درع الشكر والتقدير للشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، تسلمتها الإعلامية ذكرى والي المستشارة الثقافية للسفيرة، كما تم تكريم عدد من الشخصيات الثقافية والفنية لإسهاماتهم وعطائهم بالاستدامة والتجدد، ولدورهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية وتم تكريم الدكتور علي بن تميم لإنجازاته الرائدة محلياً وعربياً وعالمياً، وتم منح جائزة التميز في الاستدامة الثقافية للدكتورة إيزابيل بالهول مؤسسة ومستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، وللدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة، والشاعرة والإعلامية الدكتورة بروين حبيب، وفايز قزق ممثل ومؤلف ومخرج، إلى جانب تكريم الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنحه درع التميز في الاستدامة الثقافية لجهوده وإنجازاته ثقافياً وعلمياً وتربوياً.