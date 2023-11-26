«العين للكتاب» يضيء على تجربة محمد المر الأدبية

المصدر: العين - البيان

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شهد مهرجان العين للكتاب عدداً من الفعاليات اللافتة، حيث عقد قسم اللغة العربية في جامعة الإمارات، جلسة قراءة نقدية في كتاب «حول العالم في 22 يوماً» لمؤلفه معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، استضاف فيها الباحث د. جمال مقابلة، أستاذ الأدب والنقد في جامعة الإمارات، والجامعة الهاشمية الأردنية، الذي تناول أبرز المحطات في مسيرة معاليه، ودوره في إغناء الساحة الثقافية المحلية والعربية.

استهلت الجلسة التي أدارتها الطالبة سارة الشنقيطي بتناول سيرة ذاتية موجزة لمعالي محمد المر، الكاتب الإماراتي المعروف وصاحب التجربة الرائدة، والغنية في مجال الثقافة والإبداع الأدبي.

استعرضت الجلسة تجربة معاليه الأدبية، وحضوره البارز على الساحتين الثقافية والصحافية من خلال كتابه «حول العالم في 22 يوماً» والذي طبع في خمس طبعات على فترات متباعدة، ويتضمن مقالات نشرها الكاتب في صحيفة «البيان» الصادرة في دبي عندما كان يعمل فيها.

في حديثه عن تجربة معاليه الأدبية، قال الدكتور جمال مقابلة: «يمتلك معالي محمد المر تجربة أدبية مهمة، لا سيما في كتابة القصة القصيرة، فهو أحد أهم كتاب القصة القصيرة في دولة الإمارات دون منازع، إن لم يكن الأهم على الإطلاق في منطقة الخليج العربي». وأضاف مقابلة: «إن كتاب «حول العالم في 22 يوماً»، عمل مميز بالفعل، وهو يعتبر معتمداً أدبياً ونصاً تأسيسياً». أكد الدكتور جمال مقابلة في الجلسة، التي حضرها عدد من أساتذة وطالبات اللغة العربية في الجامعة، أن فكرة كتابة اليوميات هي فكرة خلاقة، وإطارية تساعدنا على كتابة ما نريد، وما ميز الكاتب أنه أسس لكتابة يوميات، أو مقالات، لها علاقة بالقصة المقالية، واستطاع أن يجعل من الهم اليومي المكتوب فناً جميلاً يستمتع القارئ بقراءته.

فعاليات

وشهد مهرجان العين للكتاب عدداً من الفعاليات اللافتة الأخرى، منها جلسة حوارية حول «أدب السيرة الذاتية في الإمارات بين الرقمي والورقي». تحدث في الجلسة الدكتور شعبان بدير، أستاذ اللغة العربية، مستعرضاً تاريخ أدب السيرة الذاتية في الثقافة العربية والثقافة الأجنبية والفروق بينهما، كما استعرض الدكتور شعبان بدير، عدداً من التجارب الإماراتية المبدعة في كتابة السيرة الذاتية، ومنها كتاب «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكتاب «سرد الذات» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى جانب كتاب السيرة الشعرية «أنا والشعر» للشاعر الدكتور مانع سعيد العتيبة.

وفي السياق ذاته، كرم مركز أبوظبي للغة العربية المشاركين في الدورة الأولى من برنامج قلم للكتابة الإبداعية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان.

جرى التكريم أمس، في بيت محمد بن خليفة بحضور سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والكتّاب الذين شاركوا في البرنامج ضمن ورشتي الكتابة الروائية والكتابة للطفل ومدربي الورشات. كما انعقدت في بيت محمد بن خليفة، جلسة بعنوان «إماراتيات في طليعة الإنجاز: إنجاز يعانق السماء»، تحدثت في الجلسة التي أدارها الإعلامي سعيد المعمري، إماراتية مبدعة في مجال الطيران، هي الكابتن سلمى البلوشي، أول إماراتية مساعد طيار في شركة طيران الاتحاد.