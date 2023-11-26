إسماعيل عبدالله: مسابقات الهيئة العربية للمسرح علامة جودة يسعى المبدعون لنيل جوائزها

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت الهيئة العربية للمسرح نتائج مسابقاتها للعام 2023 (تأليف النص الموجه للكبار، وتأليف النص الموجه للأطفال، والبحث العلمي المسرحي)، وقد شهدت المسابقات الثلاث في هذا العام تنافساً شديداً وزيادة نوعية ملحوظة في المشاركات.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله: لقد كان التنافس بين الأعمال المشاركة شديداً ودقيقاً أيضاً، وإن التميز النوعي في نتاجات المبدعين المتنافسين كان علامة مهمة نقف عندها، وتجعلنا نعتز بأن مسابقاتنا صارت علامة جودة يسعى المبدعون لنيل جوائزها.

الجدير بالذكر أن الهيئة ستكرم الفائزين في مسابقاتها لهذا العام والفائزين في أعوام الجائحة ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي التي ستنظم في بغداد من 10 إلى 18 يناير المقبل.

في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار، جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول: محمد شحتة يوسف، من مصر، عن «آخر أيام الأرض». المركز الثاني: حسام عبدالله حنوف، من سوريا، عن «إلى الأرض خطني». المركز الثالث: مكرر: أحمد مصطفى أحمد سراج، من مصر، عن «الأرض الأخيرة». ومحمد خميس محمد سرور، من مصر، عن «الفردوس الأحمر».

وفي مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، جاءت النتائج على هذا النحو: المركز الأول: روعة أحمد سنبل، من سوريا، عن «قنديل الجدة أم سالم». وفي المركز الثاني: محمود عبدالله درويش عقاب، من مصر، عن «جدتي وصندوق الأميرة شهرزاد». وفي المركز الثالث: إباء مصطفى الخطيب، من سوريا، عن «أمي ساحرة».

وستعلن الهيئة في وقت لاحق أسماء لجنة التحكيم، والذين سيلتقون الباحثين المتأهلين في «الندوة المُحَكمَة» لمناقشة الباحثين في بحوثهم، وتحديد ترتيب الفوز.