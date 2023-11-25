«الشارقة للمتاحف» تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52 ببرنامج حافل

المصدر: الشارقة - البيان

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أعدت هيئة الشارقة للمتاحف برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والأنشطة الثقافية، تزامناً مع الاحتفالات بالعيد الـ52 لاتحاد دولة الإمارات، الذي يوافق الثاني من ديسمبر كل عام، معلنةً مواقع الاحتفالات الثلاثة لمتاحفها ومجانية الدخول إلى كافة متاحفها.

يأتي الاحتفال الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى الـ2 من ديسمبر، وأبناء الإمارات ماضون في تشييد مسيرتهم التنموية بخطى ثابتة من أجل بناء المستقبل تحت ظل القيادة الرشيدة.

وتتيح هيئة الشارقة للمتاحف بهذه المناسبة الوطنية الخالدة في الوجدان الدخول بشكل مجاني إلى كافة متاحفها تزامناً مع يوم الشهيد وعيد الاتحاد.

وتتجه الأنظار يوم الـ27 من الشهر الجاري إلى بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي الذي أعيد افتتاحه مؤخراً، حيث يستضيف حزمة من الفعاليات التي تشمل العروض التقليدية والعروض التراثية، كما سيستمتع الزوار باستكشاف تاريخ المنطقة وأسلوب الحياة قبل اكتشاف النفط من خلال مجموعة من الآثار المحفوظة في هذا المعلم التاريخي الذي تم بناؤه عام 1899 وكان بمثابة مركز للحكم ومقر إقامة المغفور له الشيخ وعائلته في ذلك الوقت.

ويستضيف حصن الشارقة الذي يعود تاريخه إلى 200 عام في الـ28 من نوفمبر فعالية عيد الاتحاد، وتتضمن الاحتفاليات في الحصن فعاليات ثقافية وعروض الفرق الموسيقية التقليدية والعسكرية ومسرحاً للدمى ومسابقات تراثية، كما تفتح للزوار نافذة على تاريخ الإمارة الغني وثقافتها الثرية.

وتبرز «تجربة الواقع المعزز في حصن الشارقة» كواحدة من الفعاليات المهمة التي تقدمها هيئة الشارقة للمتاحف لتوفير محتوى ثقافي متحفي جذاب يغذي ذائقة الزائرين الثقافية عبر ربط الشباب الإماراتي بتراثهم بطريقة فعالة تسخر قوة الذكاء الاصطناعي وتدمج التقنيات الجديدة التي تظهر إيماءات اليد، لإحياء المواقع التاريخية والمعروضات الأثرية عبر الواقع الافتراضي والمعزز، حيث يأتي المشروع المبتكر الذي يضفي لمسة معاصرة على الاحتفالات، جزءاً من الجهود الشاملة والأنشطة المتنوعة وورش العمل التي تنظمها الهيئة والتي تثبت التزامها بالتنمية المجتمعية المستدامة من خلال الفن والثقافة.

هذه التجربة الافتراضية هي خلاصة جهد جماعي لطلاب من الجامعة الأمريكية في الشارقة بتوجيه مع الدكتور كرزيستوف بيتروزيك، المدير المؤسس لمعهد التصميمات الغامرة والتجارب والتطبيقات والقصص (معهد IDEAS) في الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة، وأشرف عليه الدكتور سهيل دحدل أستاذ مشارك في الاتصال الإعلامي ورئيس قسم الاتصال الإعلامي في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وخلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، يستضيف متحف الشارقة البحري تتضمن عدداً من ورش العمل مثل ورشة أساور عيد الاتحاد، إضافة إلى العروض التي تقدمها الفرق البحرية والحربية، فيما يتوج المتحف احتفالاته بالمسيرة البحرية التي تنطلق من متحف الشارقة البحري مروراً بقناة القصباء المائية وبحيرة خالد.

ودعت هيئة الشارقة للمتاحف الجمهور إلى الاستفادة من الدخول المجاني إلى متاحف الهيئة لاستكشاف المعارض الفريدة من نوعها بما في ذلك النسخة الأحدث من سلسلة معارض «علامات فارقة».