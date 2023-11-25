تناغم إبداعي بين الفن والاستدامة في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت النسخة السادسة عشرة من أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي تحت شعار «تعابير فنية نحو تحقيق التغيير المستدام»، حيث أقيمت ليلة الافتتاح في قرية البوابة، أول من أمس الخميس.

وتخللت ليلة الافتتاح جولة لكبار الشخصيات، برفقة صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات؛ حيث قاموا بجولة في المعرض، وتواصلوا مع الفنانين، واستعرضوا أعمالهم وتفاصيل القطع الفنية المعروضة.

يتميز هذا الحدث الفني نصف السنوي والمرتقب من قبل المهتمين بالفن والثقافة في دبي بمجموعة من المعارض الفنية التفاعلية، والعروض الفنية الحية لفنانين محليين وعالميين، يعبرون عن الاستدامة كلاً على طريقته، وورش العمل الفنية، حيث يمكن للزوار تعلم كيفية تحويل الأغراض المنزلية اليومية إلى أعمال فنية، كما سيتمكن الزوار من الاطلاع على جناح مؤقت للأزياء المستدامة من FLTRD، كما شهدت الأمسية جلسات نقاشية غنية، وعروضاً أوركسترالية، قدمها طلاب مركز الفنون الموسيقية باستخدام آلات موسيقية مستدامة.

وسلطت نسخة هذا العام الضوء على أعمال فنية، أبدعها فنانون محليون وعالميون، بينما يعبرون فنياً باعتماد مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي والتغيير الإيجابي، من خلال الفن، وقد سبقت في موعدها انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الدولة، في تجسيد لالتزام المركز بإتاحة الفنون إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، مع التركيز على الاستدامة، التي يتم إحياؤها من خلال الفن.

وشارك في هذه النسخة الثنائي الإماراتي سعيد المدني، وأحمد العطار، اللذين عرضا تركيبة ديناميكية تستكشف العلاقة المعقدة بين التراث الثقافي والتكنولوجيا، من خلال التمور، ومنحوتة لكاشير مير يظهر من خلالها كيف يمكن تحويل القمامة إلى منحوتات خطية مجردة، بالإضافة إلى عرض فني حي لفن الإبرو للفنانة دانييلا وحيد.

وشارك طلاب من فرقة «ويند إنسمبل للمحترفين» التابعة لمركز الفنون الموسيقية، من خلال تقديم برنامجهم التعبيري الخاص بالتغيير المستدام، كما استمتع عشاق الفن بالحوارات الفنية الغنية مع خبراء من دار كريستيز، ودار سوذبيس، التي تدور حول استكشاف دور المزادات في رسم ملامح مستقبل المشهد الفني، إلى جانب استضافة ورش فنية يومية في جيت أفينيو، ضمن المنطقة D، لغاية 26 نوفمبر الجاري، حيث يمكن للزوار تعلم كيفية تحويل الأغراض المنزلية اليومية إلى أعمال فنية، بما فيها فوانيس الزهور المضغوطة، والرسم على الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام.

تعد أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي فعالية عامة، علماً بأن الأمسية الختامية عقدت ليلة أمس.