فعاليات كبرى وأنشطة وعروض استثنائية بمهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يستقبل مهرجان الشيخ زايد، المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمجموعة كبيرة ومميزة من الفعاليات التراثية والثقافية والأنشطة والعروض الترفيهية المُشوقة والمُمتعة التي تناسب كافة أفراد العائلة، إضافة إلى فرصة للفوز بجوائز قيّمة، من خلال العديد من المسابقات.

ويحظى زوار المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالاستمتاع بعروض الألعاب النارية التي ستشكل لوحات جديدة ومميزة في سماء الوثبة، تتسم بالألوان المضيئة، وأشكال تخطف الأنظار مع الأصوات القوية المصحوبة بالإيقاعات الموسيقية، كما ستقدم نافورة الإمارات أكبر وأضخم نافورة مائية من نوعها في المنطقة، عروضاً مليئة بالأنوار والألوان والموسيقى وعروض الليزر والهولوغرام ثلاثية الأبعاد، مع الشاشات العملاقة لتدفق المياه، وسط تجمع عائلي كبير.

المسيرات الأسبوعية

وستقدم المسيرات الأسبوعية التي تجمع بين عدد من المجسمات الترفيهية والتفاعلية، والاحتفالات الشعبيّة التي ستجوب ساحات وأروقة المهرجان، قصصاً تفاعلية مختلفة كل أسبوع للزوار، إضافة إلى عيش تجارب مختلفة، من خلال العديد من العروض المتجولة التفاعلية مع مجموعة من الإيقاعات الموسيقية في مختلف أرجاء المهرجان، بما يعزز الموروث الثقافي لدى كافة الزوار في أجواء مليئة بالسعادة في الهواء الطلق.

وتتيح أجنحة الدول المشاركة في المهرجان للزوار فرصة للتجول بين نماذج من الأحياء الشعبية من مختلف دول العالم، للتعرف إلى المنتجات والعادات المتنوعة، كما سيحظى الجمهور بفرصة للاستمتاع بالفنون الخاصة لكل دولة، من خلال الفقرات التي تقدمها الفرق الشعبية الخاصة بها، وسط تجمع حضاري مليء بالبهجة والتعايش والتسامح.

فعاليات متنوعة

وسيعيش الزوار من شتى أنحاء العالم في القرية التراثية، أجواء تراثية إماراتية متمثلة في البيئات الإماراتية الأربع، وهي البيئة البحرية والبيئة الجبلية والبيئة الصحراوية والبيئة الزراعية، من خلال الفعاليات والمسابقات التراثية والحرف والمنتجات التي تعكس بأجوائها وتصاميمها التقليدية، الحياة الإماراتية سابقاً، ويقدم مجالس أبوظبي لزوار المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع، فعاليات أسبوعية متنوعة، تشمل «ورشة التشكيل اليدوي للزوار، وورشة الرسم على المداخن الفخارية، وورشة السنع، وعرض الرسم الحي، إضافة إلى معرض صور يعبر عن رحلة مميزة إلى ماضٍ يشدو بالأمجاد».

جوائز ومسابقات

ويحظى زوار المهرجان بفرص للفوز بالعديد من الجوائز القيمة، منها «سحوبات مهرجان الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة»، حيث يقدم مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة لزوار المهرجان سحوبات على سيارات، إضافة إلى مجموعة مميزة من الهدايا والجوائز القيمة، كما سيكون الجمهور على موعد لمشاهدة عروض جمال الخيل العربية، بمشاركة جمعية الإمارات للخيول العربية، والتي بدأت الخميس، وتستمر حتى 9 مارس 2024.

ولمحبي التنافس والفوز بالجوائز، ينظم مهرجان الشيخ زايد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة بميدان الوثبة، ابتداءً من 25 نوفمبر 2023 وحتى 1 ديسمبر 2023، وذلك كأحد أهم وأبرز الفعاليات التراثية والرياضية التي تحظى باهتمام ومتابعة وإقبال من كل عشاق الأصايل والملاك من أبناء الدولة، ومن دول مجلس التعاون، الذين سيحشدون مطاياهم للمشاركة والتنافس على الرموز.

وقدمت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الراعي الذهبي للمهرجان، الجمعة 2023، ابتداءً من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء، فعاليات وأنشطة تستهدف الأطفال بصحبة أسرهم، لتمنحهم فرصة للفوز بجوائز مميزة، حيث ستقدم على مسرح الأطفال ورشة عمل لتعليم الأطفال طرق وكيفية تقديم الفحوصات الطبية، حيث سيقوم الأطفال بتأدية دور الطبيب، وتعليمهم على تقديم الفحوصات على الدمى، كما سيقدم أطباء مدينة الشيخ شخبوط الطبية ورش عمل للآباء والأمهات عن سلامة الطفل، وفي نفس الفترة سيتم تعليم الأطفال الرسم والتلوين، وتقديم هدايا مميزة لهم، وفي نهاية الفقرة، سيتم تقديم جوائز تشمل 20 كرسي سيارة، ضمن مسابقات عن طريق الإجابة عن أسئلة تتعلق بسلامة الطفل على الآيباد.

وتقدم المدينة الترفيهية بالمهرجان أجواء من المرح والمتعة، من خلال الألعاب المتنوعة التي تناسب كافة الفئات العمرية، إضافة إلى مغامرة استثنائية لمحبي التشويق داخل بيت الرعب، وتتضمن مدينة الأطفال ورشة عمل متنوعة للأطفال حتى سن 14 عاماً، إضافة إلى فعاليات مختلفة، تشمل مسابقات وجوائز وعروضاً حية، يتم تنظيمها على المسرح، كما سيعيش الأطفال أجواء حماسية، من خلال التنافس بالألعاب الجديدة، مثل الـ VR وE-sports، والعروض المسرحية وفقرات المواهب، وغيرها الكثير التي تنتظر زوار المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تجارب واستكشافات

ولأول مرة في أبوظبي، يحظى زوار المهرجان بتجربة استثنائية للاستماع بفعالياته وأنشطته، على ارتفاع 40 متراً، عبر تجربة مطعم «فلاينغ كب»، التي تمنحهم فرصة تناول الأطعمة بصحبة الأهل والأصدقاء، كما سيعيش زوار المهرجان تجربه فريدة من نوعها، تتيح لهم التعرف إلى أسرار الحياة البرية لبعض نوادر الحيوانات والطيور، من خلال التواصل المباشر مع بعض تلك النوادر، والتقاط الصور التذكارية، ومشاهدة العروض المختلفة في المحمية.