«الطوابع والعملات».. معرض في جامعة المدينة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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افتتحت جامعة المدينة عجمان، صباح أول من أمس، معرض الطوابع والعملات، الذي نظمه طلبة كلية الإعلام بالجامعة، تحت شعار «الطوابع والعملات مكان للتاريخ».

وقام عمران خان رئيس جامعة المدينة بافتتاح المعرض بحضور كبار الشخصيات والمدعوين وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والتجول في أركانه في ظل مشاركة نخبة كبيرة من هواة جمع الطوابع والعملات على مستوى الدولة.

وتضمن المعرض نفائس ومقتنيات محلية وعالمية تعود لفترات زمنية مختلفة، وتمثل أحداثاً ورموزاً تاريخية، كما واستعرض المعرض مجموعة من الطوابع والعملات المختلفة، تجسد ثراء الإمارات وعراقتها التاريخية.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض، وأبدوا إعجابهم بالتشكيلة الغنية والمعبرة تاريخياً وثقافياً، وعلى هامش المعرض، قُدمت شهادات شكر وتقدير للعارضين تعبيراً عن امتنان الجامعة وطلبتها لمشاركتهم الفعالة في نشاطات الجامعة الثقافية والمجتمعية.

وقال الدكتور داود الدليمي مدرس مساق تنظيم الأحداث الخاصة في العلاقات العامة، مدير فريق عمل الفعالية: يأتي هذا المعرض تطبيقاً لمحتوى المساق النظري وخدمة مجتمعية تنطوي على جانب ثقافي ثري ويجسد المعرض بجميع محتوياته عدة أحداث ورموز ليحقق إفادة للطلبة ويتيح للأجيال والمجتمع قراءة ما في الطوابع والعملات من عمق تاريخي، كما ويسلط في ذات الوقت على تاريخ الإمارات وتطورها في هذا المشهد الذي تعكسه الطوابع والعملات.