«مبادرة رزق للفن» تحط رحالها في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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انطلقت «مبادرة رزق للفن» بصفتها مؤسسة ثقافية مستقلة بهدف تسليط الضوء على مواهب كوكبة من فناني الجنوب العالمي، ودعمها ونشرها، بصفتها مؤسسة ثقافية مستقلة، وافتتحت أبوابها في أبوظبي في 23 نوفمبر 2023، بقيادة المؤرخة الفنية، والمؤسسة والمديرة التنفيذية شافينا يوسف علي.

ستقدم «مبادرة رزق للفن» دعماً كاملاً للفنانين المتمرسين والناشئين، والأمناء الفنيين، والباحثين وغيرهم من الممارسين الإبداعيين على مستوى المنطقة لتنتشر مهاراتهم على مستوى العالم. فبالإضافة إلى استضافة سلسلة متنوعة من معارض الفنون المعاصرة، والعروض التقديمية، والمحاضرات، وورش العمل ووحدات التعليم والتعلم، تدعو «مبادرة رزق للفن» الفنانين الالتحاق ببرامج الإقامة والزمالة بهدف تعزيز التنقل الفني وإرساء شعور بالانتماء إلى المجتمع.

وفي هذا السياق، صرحت شافينا يوسف علي، قائلة: «يستحق ثراء الفن في الجنوب العالمي مكانةً عالميةً وتلتزم «مبادرة رزق للفن» بتعزيز انتشارها من قلب أبوظبي. تهدف رسالتنا إلى نسج هذه الخيوط الفنية في النسيج الثقافي للإمارات العربية المتحدة، عبر إثرائه بمروحة جديدة من القوامات والألوان. وهنا أود التنويه بأن «مبادرة رزق للفن» ليست مجرد مبادرة فنية، لا بل هي همزة وصل بين أبوظبي وعالم الفن الشاسع والنابض بالحيوية».

وتنضم إلى رحلة شافينا، مينا فاري، بصفتها أمينة فنية متمرسة ومتحدثة بارعة في عالم الفن الدولي والمديرة الإبداعية لمبادرة رزق للفن. وفي هذا الإطار، توضح هذه الأخيرة قائلة: «يتباهى الجنوب العالمي بكوكبة غنية ومتنوعة من المواهب الفنية في مجالات متعددة. وهو لشرف كبير بالنسبة إليّ طرح هذه الأعمال الاستثنائية في ساحة الفنون في أبوظبي».

تستهل «مبادرة رزق للفن» رحلتها الطموحة بعرض افتتاحي بعنوان: «في الدرب القاتم لحلم: ملاحظات من تجريد الواقع». يتزامن هذا الحدث مع النسخة الـ15 من معرض فن أبوظبي في منارة السعديات، ويشارك في معرض مبادرة رزق للفن 27 فناناً مرموقاً من الهند يستعرضون فيه أكثر من 60 عملاً فنياً يتناول دور الذاكرة والهوية في إنشاء صلة بين الماضي والمستقبل.

وفي هذا السياق، توضح الأمينة الفنية مينا فاري قائلة: «نواجه دوماً مواقف تزعزع إحساسنا بالواقع، والاستقرار والألفة. إلا أن ذاك الشعور بالضياع والحيرة يمهد لنا الدرب نحو التطور والتجدد. يستكشف الفنانون في «تجريد الواقع» هذه الحقائق المتغيرة في الفهم».

كما أن معرض «في الدرب القاتم لحلم: ملاحظات من تجريد الواقع» الذي يقام من 23 نوفمبر 2023 إلى 23 فبراير 2024، يشمل مجموعة متنوعة من التقنيات وخيارات الأقمشة، وخشب الساج، ومنحوتات من السيراميك والبرونز.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في المعرض الفنانة سوريكا التي تتطرّق إلى مواضيع الجندر، والحفاظ على البيئة والعوامل الاجتماعية السياسية، والفنانة شامبافي التي تعنى بعلاقة الإنسان مع الطبيعة؛ والفنان جيجي سكاريا الذي يتمحور عمله حول الهجرة والعولمة في ظل التغيرات السريعة في الهند. يهتم الفنان فيفيك فيلاسيني الشهير في عالم وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقميّة في تراكيب المعرفة والسياسة والهوية؛ بينما تُركّز الفنانة بريتي فاداكاث على الطبيعة وقدرتها على التطوّر بشكل متناغم؛ والمؤرّخ الفني والفنّان مورالي شيروث الذي تعلِّق أعماله على الهياكل والهويات الثقافية في المجتمع.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في معرض «في الدرب القاتم لحلم: ملاحظات من تجريد الواقع» أمين خليل، وبهاغيناث شانداروت، وحاسينا حسان، وجورج مارتن، وشريمانتي ساها، وبينوي فارغيز، بوشدهارا موخيردجي، وجي آر إرانا، وجاغاناث باندا، وكاي إل ليون، وليكا نارايان، ومادو فينوغوبالان، وبوجا إرانا، وبراناتي باندا، وراكهي بيشواني، وروشان شابريا، وسابين موداباتي، وسوجيت إس إن، وسوميد راجندران، وسميتا جي إس وفير مونشي.

إلى جانب برنامجها من المعارض والبرامج، تتولّى مبادرة الرزق للفن إدارة Labs، وهو عبارة عن مفهوم تجريبي يتحدى الفنانين عبر إدخالهم في بيئات غير مألوفة وحثهم على إطلاق العنان لحسّهم الإبداعي في المدة والمساحة المحددتين. وعلى صعيد آخر، توفر مبادرة رزق للفن استوديوهات لتهيئة مساحة ملهمة للفنانين حتى يتسنى لهم ابتكار، وتعلم واختبار أفكار وتقنيات جديدة.