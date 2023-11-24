«مسيرة وطن» أمسية في بيت الشعر بالفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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نظم بيت الشعر في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أول من أمس، أمسية شعرية وطنية، بعنوان «مسيرة وطن»، وذلك في إطار احتفالات الجمعية بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهدى الدهماني النائب الثاني لرئيس الجمعية، رئيسة لجنة الاحتفالات الوطنية، وعدد من المسؤولين والمثقفين والإعلاميين.

شارك في الأمسية، التي أقيمت في القرية التراثية التابعة لدائرة السياحة والآثار بالفجيرة، نخبة من شعراء وشاعرات الوطن، وهم عبير البريكي، والدكتورة ميثاء الكعبي، وحمدة العوضي، ومحمد سعيد المشيخي، وعادل الجهوري، وخالد بن صراي، وأدارها الشاعر محمد خميس السويدي.

واستهلت الأمسية بقراءات شعرية، تناولت مسيرة دولة الإمارات الحافلة بالإنجازات التاريخية في الميادين كافة، وقدم الشعراء قصائد بديعة، تناولت موضوعات الوطن والهوية والفخر بالانتماء لدولة الإمارات.. حيث افتتحت الشاعرة عبير البريكي القراءات، بقصيدة بعنوان «عزها بالمجد»، تلتها الشاعرة د. ميثاء الكعبي، بقصيدة تغنّت فيها بالوطن، قرأت بعدها الشاعرة حمدة العوضي قصيدة بعنوان «افرحي يا دار»، ثم افتتح الشاعر محمد المشيخي قراءته بقصيدة «حب الوطن». تلاه الشاعر عادل الجهوري بقصيدة عبّر فيها عن مشاعره تجاه الوطن، واختتم الأمسية الشاعر خالد بن صراي، الذي شدا للإمارات في عيدها المجيد.

وفي هذه المناسبة، قال خالد الظنحاني رئيس الجمعية: «سررنا اليوم بالاحتفاء شعراً بالوطن ومنجزاته العظيمة، من خلال نخبة من الشعراء والشاعرات المتميزين، وذلك للتأكيد على دور الشعر في إغناء ذاكرة الوطن، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية»، مؤكداً أن الشعر الإماراتي واكب مراحل اتحاد الإمارات ونهضتها وازدهارها، منذ الخطوات الأولى وإلى الآن، ووثق أهم الأحداث والمنجزات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية على أرض الدولة.

وفي ختام الأمسية، كرم خالد الظنحاني، ترافقه هدى الدهماني، الشعراء والشاعرات المشاركين، بشهادات تقديرية، تثميناً لمشاركتهم المتميزة في الأمسية الوطنية.