مهرجان طيران الإمارات للآداب يعلن عن المجموعة الثانية من الكتّاب المشاركين في دورة 2024

المصدر: البيان

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أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب، أكبر تظاهرة ثقافية في العالم العربي تحتفي بالقصص والأفكار، عن المجموعة الثانية من الضيوف المشاركين؛ ومن شأن الكتّاب المشاركين أن يلهموا ويمتعوا جماهير المهرجان في الدورة السادسة عشرة من المهرجان، والتي من المقرر إقامتها بين 31 يناير وحتى 6 فبراير 2024 في فندق انتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي.

يُقام مهرجان طيران الإمارات للآ‌داب برعاية‌ كريمة من‌ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم‌،‌ نائب رئيس‌ دولة‌ الإمارات العربية المتحدة‌ رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبالشراكة مع الراعي الرسمي، طيران الإمارات‌، و‌الشريك المؤسس، هيئة دبي للثقافة والفنون‌ (دبي‌ للثقافة)، وهي الهيئة المختصة‌ بالتراث والفنون‌ والثقافة بالإمارة‌.

ويرحب المهرجان بكوكبة من الكتّاب العالميين المرموقين ومن أبرزهم: الكاتبة الحاصلة على جائزة البوكر العالمية ورئيسة الجمعية الملكية للأدب، برناردين إيفاريستو، ومصممة الأحذية والإكسسوارات الشهيرة وكاتبة كتاب "يا إلهي، أحب حذائك!"، صوفيا ويبستر، والناشطة في مجالي المساواة بين الجنسين والفنون والسيدة الأولى لدولة آيسلندا، إليزا ريد. كما يرحب المهرجان ومؤلفة الكتب المصورة والفنانة والمصممة المصرية، دينا محمد، ومصممة المجوهرات والنحاتة والمصممة، عزة القبيسي إضافة إلى الناقد والكاتب، إبراهيم فرغلي. ويعود إلى خشبة مسرح مهرجان الإمارات للآداب كل من الشاعر الحاصل على جائزة البوكر العالمية والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، بن أوكري، ومؤلف كتب الأطفال الأكثر شهرة، أندي ستانتون، مؤلف كتاب "السيد علكة" إضافة إلى الشاعرة الإماراتية وعضوة في "فصول بلا عنوان"، أمل السهلاوي.

ينظم هؤلاء الكتّاب المشاركين إلى كل من الخبير السلوكي، توماس إريكسون، والصحفية والروائية، لوسي هوكينج، وعملاق الأدب الياباني، توشيكازو كواجوتشي، والكاتبة الفلسطينية الحائزة على العديد من الجوائز، دانا دجاني وغيرهم من الكتّاب.

ويقدم المهرجان في هذه الدورة أربع تجارب مميزة تتناسب مع اهتمامات كافة فئات جمهوره العمرية، برنامج "بعد النهار في ليل"، "ملتقى الأفكار"، وبرنامج المهرجان للعائلة وبرنامج يوم الشباب.

تتاح التذاكر للشراء في 14 ديسمبر 2023 ويشجع فريق المهرجان الجمهور على الانضمام إلى عضوية "أصدقاء المؤسسة". يحق لأعضاء عضوية المؤسسة الاستفادة من حسم بنسبة 20٪ على جميع فئات التذاكر، بما في ذلك الورش والفعاليات الخاصة، ومجموعة متنوعة من المزايا الإضافية مثل الحجز المبكر، أولوية لحجز المقاعد، والدخول الحصري لصالة أصدقاء مؤسسة الإمارات للآداب إضافة إلى دعوات خاصة لحضور فعاليات حصرية خلال المهرجان والعام.